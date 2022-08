A tu per tu con Eric Nam

Nel momento in cui Eric Nam cantava I'm Sexy Your Sexy sul palco della O2 Arena a Kentish Town, ero già giunta alla piena realizzazione: mi aveva completamente incantata. Rapita.

Londra, aprile 2022. Il primo concerto dal vivo dopo la pandemia è stata una delle esperienze live più intense che abbia mai vissuto. In entrambe le date londinesi del suo There and Back Again tour, Eric Nam ha mostrato al pubblico come si comanda un palco. Se c'è una parola per esprimere al meglio questo tour, direi "ipnotico".

Milano, giugno 2022. La storia si ripete ancora una volta. Da quando è uscito per la prima volta sul palco dei Magazzini Generali, l'artista poliedrico che Nam è, si è ripresentato ai fan italiani.

Eric Nam non ha bisogno di presentazioni: tutti lo ammirano. Senza bisogno di ulteriori commenti. Eppure, la sua storia merita di essere raccontata. Trentatré anni, coreano americano, più di dieci anni fa Eric Nam ha lasciato un lavoro fisso e sicuro per inseguire il suo sogno nel mondo della musica. Dopo essere stato notato da un talent scout coreano, è volato dagli Stati Uniti, dove lavorava e viveva, per partecipare a un contest televisivo in un Paese di cui parlava solo parzialmente la lingua. L'intuizione era corretta: nel 2022, Eric Nam è l'artista coreano indipendente che tutti si augurano di diventare un giorno. Non è solo un cantante, scrittore e compositore, ma anche un riconosciuto imprenditore. Le sue interviste al Daebak Show con personaggi del mondo dello spettacolo sono imperdibili, non solo per i suoi fan. E la sua applicazione podcast, Mindset, in cui si è cimentato con i suoi fratelli Eddie e Brian, è una raccolta superlativa di episodi narrati da alcuni degli artisti più celebri e affermati del mondo dell'intrattenimento (non solo coreano), che ha contribuito a sollevare il velo sui problemi di salute mentale, mostrando la fragilità della persona che si trova dietro l'artista.

Quando è comparso sul mio iMac durante la nostra chiamata via Zoom, Eric indossava un berretto da baseball nero e una maglietta grigia. Nonostante i suoi impegni, ci siamo ritrovati per una chiacchierata esclusiva per il pubblico italiano e abbiamo intrattenuto una lunga conversazione che ha spaziato dalla vita in tournée, alla sua musica e ai suoi numerosissimi progetti.





Allora, com'è andata a Milano?

«Oh, Milano è stata fantastica. Voglio dire, Milano è... faceva molto caldo, e... faceva davvero molto caldo (ride). Ma ho avuto modo di visitarla. È stato un caso che fosse anche la settimana del design, quindi ho potuto vedere alcune delle mostre e delle esposizioni in corso. Ho avuto modo di rivedere alcuni vecchi amici che lavorano nella moda, di uscire a cena e di fare un po' di shopping. È stato davvero un bel viaggio e mi ha fatto venire voglia di trasferirmi in Europa».

E come è stato il concerto e l'incontro con il pubblico italiano?

«Durante il concerto faceva molto caldo, molto appiccicoso. Um, davvero molto caldo. Pensavo: "Non so come stiamo facendo", ma i fan sono stati incredibili. Erano incredibilmente carichi di entusiasmo, molto calorosi, ed è stato davvero un bel momento. E poi ho pensato: "La prossima volta dovremo fare un concerto in una location più grande". Perché, sai, ovviamente era perché c'era il tutto esaurito, ma il locale era davvero stracolmo e mi ha reso entusiasta per quello che verrà e spero di poter tornare presto a Milano. Nel complesso è stato davvero un bel momento».

Come ti senti a tornare a esibirti dopo tanto tempo?

«È una sensazione fantastica. Penso che ci sia qualcosa di molto potente e magico nel poter fare musica e suonare dal vivo per i fan di tutto il mondo. E come musicista, credo che una delle cose che preferisco fare, se non la cosa che preferisco, sia esibirmi sul palco. È una benedizione, è così divertente e mi dà una sensazione così intensa. È un qualcosa di incredibile. E quindi poter fare ciò che amo di più sul palco in giro per il mondo è stato fantastico. Per dirla in parole povere, mi è mancato molto. È una sensazione grandiosa».

I tuoi spettacoli sono più che altro un one-man-show, e sono molto diversi da quelli di altri artisti coreni. Qual è la parte che ti diverte di più quando sei sul palco?

«Mi piacciono molto le canzoni in cui posso urlare, ballare, lanciare acqua e fare festa, come se nessuno stesse guardando. Ci sono canzoni in cui devo rallentare il ritmo e concentrarmi sulle note giuste ed essere molto emotivo, ma ce ne sono altre più allegre in cui mi sento come se mi stessi semplicemente divertendo. E la canzone di apertura, Any Other Way, mi fa sempre venire i brividi perché c'è qualcosa di particolarmente suggestivo nel modo in cui è arrangiata e nelle luci. E quando lancio il microfono a tutti e tutti cantano con quel ritornello, sento che questo è ciò che uno spettacolo dal vivo dovrebbe essere».

Mentre parla Eric Nam ha gli occhi che brillano e lo vedo ricordare ogni singolo momento del suo show mentre mi parla. Fa una breve pausa, poi continua:

«Dovrebbero essere così, tutti che cantano insieme. Ci devono essere le luci, ci deve essere un po' di danza. Dovrebbero sentirsi tutte le voci e tutti che si stanno divertendo. Credo che Echo sia una di quelle canzoni che non avevo mai eseguito prima di questo tour. Ma avere una sorta di momento EDM (electronic dance music) è divertente. Wildfire e I don't know you anymore sono le canzoni che chiudono il tour, sono molto diverse tra loro, ma sono molto coinvolgenti e tutti le amano e reagiscono in modo diverso. Con Wildfire è un momento in cui tutti assistono quasi in silenzio, mentre con I don't know you anymore tutti urlano insieme "I don't know you anymore". È una montagna russa di emozioni, credo che ogni canzone, ogni momento abbia un significato. C'è un motivo per cui le abbiamo inserite in questo ordine. E ci sono motivi per cui abbiamo tolto delle canzoni perché ci siamo detti: "Oh, non si collegano nel modo in cui vogliamo"».

Dopo una breve pausa, ride.

«Ehm, scusate. Mi sono dilungato molto per rispondere alla tua domanda, ma è... quello che amo fare».

Questo è anche il tuo primo tour come artista indipendente. Hai incontrato qualche difficoltà che non ti aspettavi?



“Credo di sì. Voglio dire... la parte più spaventosa è che tutto è finanziato da me. Questa è la parte che fa un po' paura. Se non funziona, nessun altro perde soldi. Sono solo io a perdere completamente. Se va bene, allora è fantastico, ma c'è sempre la preoccupazione di sapere se la gente verrà allo spettacolo. Venderà, farà il tutto esaurito? Compreranno il merch? Si presenteranno e si divertiranno? Conoscono almeno le canzoni? Vogliono essere qui? È una specie di momento di autoconsapevolezza che ho ogni volta che organizzo un tour. E credo che il fatto di essere un artista indipendente lo abbia reso ancora più estremo. Quindi è stato impegnativo, credo, dal punto di vista emotivo, affrontare questa situazione. Ma quando si tratta di logistica, di show vero e proprio e di tutto il resto, ho un team fantastico. Ho un grande sistema di supporto. Ho degli ottimi membri nel mio team e ognuno fa la sua parte ed è questo che rende possibile il tour. Ed è qualcosa per cui sono molto, molto grato ogni sera».

Se potessi scegliere una delle tue canzoni che ti identifichi in questo momento, quale sarebbe?

«Oh, (ride), è difficile. Penso sia Any other way. In questo momento, penso che la frase "any other way", come se non ci fosse un altro modo, significhi che devi abbracciare il momento in cui stai vivendo e che ti piaccia o meno tutto ciò che riguarda la tua realtà e ciò che stai vivendo. Penso che più velocemente e prima si accetta la situazione, che questa è la propria mentalità o il proprio stato, più facile sia avere successo o farcela in quella situazione o individuare un modo per cambiare. Ma per me, credo di aver scelto di abbracciare la realtà e di dirmi: "Ehi, ci sono delle sfide, ma ci sono anche cose incredibili con cui sono molto fortunato, e per le quali è giusto che io sia grato". E quindi dire che non avrei potuto fare diversamente è una cosa che credo mi dia forza, ma anche un po' quello che mi sento dentro in questo momento».

Le tue interviste su Daebak con Eric Nam sono le più divertenti di sempre. Qual è il tuo segreto per riuscirci? E torneranno?

«Non lo so. Mi sento ancora come se... sai, ne abbiamo parlato: "Ehi, vogliamo riportarlo in onda?". "Vogliamo farlo adesso? Abbiamo tempo?" Mi sento come se stessi già facendo così tanto. Voglio riportarlo in vita, ma sono anche preoccupato. E il motivo per cui dico che sono preoccupato è che per molte persone, come hai appena detto, amano guardare le interviste, ma per me è ancora una cosa molto stressante. Anche se sono più esperto, anche se sono un senior, molte di questi artisti, per fortuna, hanno una certa considerazione di me e mi rispettano, io sono comunque nervoso. Perché voglio fare un buon lavoro e voglio che si divertano. E questa è una pressione che sono certo tu possa percepire facendo anche tu un sacco di interviste».

Assolutamente.

«E non credo che questa sensazione sparisca mai. E quindi c'è un senso di nervosismo e di ansia che mi accompagna. Ma poi devo cercare di uscirne e dire: "Ehi, sai una cosa? Divertitevi e basta". In fin dei conti, in ogni intervista che fai, stai parlando con un essere umano e gli esseri umani sono generalmente tutti uguali. Abbiamo tutti gli stessi scopi. Quindi, cerco di relazionarmi con tutti a un livello umano reale. La mia preoccupazione è che mi sembra di essere stato lontano dal mondo del K-pop per parecchio tempo, tanto che a molte delle persone che vogliono partecipare o che vogliono unirsi allo show dico: "Onestamente non so molto di voi", perché non mi sono tenuto al passo ogni singolo giorno con tutti questi nuovi gruppi esordienti, perché ce ne sono così tanti, c'è un nuovo gruppo ogni settimana ed è...».

Pazzesco.

«(ride) Ed è una grande pressione. È questa la parte che mi spaventa, ma alla fine della giornata voglio solo divertirmi, è questo che voglio ottenere».

E poi abbiamo Mindset. Quando questa intervista sarà terminata, la tua seconda stagione sarà già disponibile sull'applicazione. In che modo è diversa dal tuo primo Mindset? E c'è qualche elemento di spicco a cui dovremmo fare attenzione?

«Penso che sia molto attuale e molto introspettiva. Lo è così tanto al punto che quando l'ho riascoltata l'unica cosa che mi ha colpito è che mi è sembrata molto cupa e triste, il che non so se non fosse davvero la mia l'intenzione. Credo che gli argomenti di cui abbiamo parlato fossero molto intensi. E quindi per me è stato come dire: "Wow, forse è davvero troppo serio e profondo". Quindi ero un po' preoccupato. Mi chiedevo: "Spero che vada bene". Ma poi ho pensato: "Mindset è tutto questo, e mi permette di essere molto onesto e vulnerabile". Mi sono anche messo nei panni delle persone che lo ascolteranno, e che si chiederanno: "Stai bene?". E io voglio solo dire: "Sto benissimo". È solo che, mentre facciamo queste registrazioni, sto elaborando in tempo reale quello che sta succedendo dentro e fuori e nella mia vita».

Fa una pausa.

«E l'altra cosa è che, mentre lo registravamo, eravamo in uno studio molto buio e io ero da solo al buio. E credo di aver sussurrato molto mentre parlavo. E così ho pensato: "Questo è un lato che forse molte persone non hanno mai visto di me. È qualcosa di molto diverso, ma anche molto vero e onesto". E quindi penso che per alcuni possa essere una montagna russa emotiva, ma, sì, questo è ciò che possono aspettarsi. Credo».

Sai, non ho mai ascoltato podcast come Mindset, ma un giorno ho scaricato l'app e mi sono abbonata perché avevo un lungo volo da affrontare... Ed è stato così intenso. Ero così sopraffatta. È così incredibile. E uno dei tuoi episodi mi ha davvero toccato. Era quello sul burnout, è davvero molto profondo e molte persone stanno attraversando un momento del genere. Molte persone sono in burnout dopo il COVID e forse si sentono bloccate nella loro vita. Ha qualche consiglio per loro?

«Sì. Voglio dire, penso che sia difficile riconoscere un burnout. Penso che quando si raggiunge una situazione di burnout, spesso è perché si dice a se stessi che si può fare tutto e il contrario di tutto, e si vuole dimostrare a se stessi che si può, e si ignora come ci si sente e si trascura ciò che sta accadendo dentro di sé. Ma credo che si debba essere consapevoli che si sta attraversando un periodo di burnout e poi accettarlo. Non credo che sia per forza una situazione drammatica da fine del mondo. Penso che si possa dire: "Ehi, mi sento esaurito. Cosa possiamo fare attivamente per cambiare la situazione?". E penso che ci siano molte cose che si possono fare per cambiare le cose in modo positivo. Quindi, una volta riconosciuto il problema, pensate a ciò che vi rende felici, provate a capire come poter diventare più felici o essere più a vostro agio nella vita. Così facendo si spera che si possa essere meno esausti, meno esauriti. Ma credo che esserlo sia anche molto normale e naturale, quindi non bisogna spaventarsi».

È un ottimo consiglio. Oltre al tuo Mindset, chi pensi che abbia una podcast che le persone dovrebbero ascoltare?

«Ce ne sono così tanti su questa app in questo momento. Ho sentito pezzi di Summer Walker, che penso sia fantastica. Ovviamente anche Tablo è davvero grande. Tablo ha un impatto molto forte. Ora abbiamo i Mindset video. Abbiamo Minnie delle (G)I-dle. Abbiamo Jay B dei GOT7, Bobby degli Ikon... Credo che quello di Jay B sia davvero eccezionale. Penso che se si prendi il tempo di ascoltare e capire cosa sta dicendo Jay B, il suo messaggio sia molto, molto forte. Quindi, direi Tablo, Jay B e Summer Walker. Consiglio sicuramente alle persone di dare un'occhiata a loro tre».

Hai qualche spoiler su chi arriverà di nuovo sull'app?

«Non posso dirtelo. Non posso (ride) non posso dirtelo. Ma succederanno un sacco di cose».

Tu e e tuoi fratelli siete un trio davvero potente. Mi piace il modo in cui lavorate e rimanete uniti. Come riesci a conciliare lavoro e famiglia?

«Come concilio lavoro e famiglia? Penso che sia difficile, soprattutto quando si è davvero nel pieno delle attività. È difficile perché anche quando si è insieme come famiglia, si finisce per parlare di lavoro. Ma cerchiamo, anche se non è molto facile, di ritagliarci un momento in cui non parliamo di lavoro. Mangiamo un boccone e cerchiamo di fare qualcos'altro. Credo sia importante staccare. E poi, sai, è impegnativo, ma devi essere in grado di parlare in modalità business e in modalità famiglia. Questa è l'altra parte. Quando si tratta di affari, possiamo avere discussioni, disaccordi, ma quando si tratta di famiglia o di persona, di essere umano, posso dire: "Ehi, penso che tu sia un po' cattivo in questo momento. Non in senso lavorativo, ma come fratello, penso che potresti dire che non stai dicendo qualcosa di giusto". Devi essere in grado di separare le cose, a volte non è facile, ma quando e se ci riesci, aiuta molto nelle relazioni, credo».

E cosa ti aspetta quest'estate?

«Quest'estate cosa farò? Credo che ci rimangano ancora 15-20 concerti di questo tour in Australia e Nuova Zelanda e in altri posti del mondo. E ho un progetto segreto super, super, super, super, super, super, super, super divertente o un paio di progetti a cui sto lavorando. Ok. E mi piacerebbe dirvelo, ma non posso (ride)».

La notizia che Eric Nam non ha potuto rivelare durante la nostra intervista è che per la prima volta vestirà i panni di attore nel thriller psicologico Transplant.

«Ma sì, stanno arrivando tante novità, e penso che se tutto va bene inizierò lentamente a tornare a scrivere. Penso che inizierò a scrivere altra musica e altre storie e a tornare in studio. Ma soprattutto voglio andare in vacanza. Quindi (ride)».

Beh, è meritato; stai girando un sacco di posti in un periodo di tempo molto breve. Sei ovunque nel mondo.

«Sì. Quindi penso che, se potessi fare qualcosa, sarebbe solo andare in vacanza. È quello che vorrei fare».

Chi è Eric Nam adesso?

«Chi è Eric Nam adesso? Credo che Eric Nam sia... oh, cavolo, chi sono? Penso di essere un, sono un, non lo so. Penso di essere solo, penso di essere un creator, penso. E non intendo dire che sono un influencer, ma allo stesso tempo credo che mentirei dicendo che sono un artista, perché faccio molto al di là della musica e dell'arte. Quindi sento di creare un sacco di cose e credo di essere sempre stato ambizioso e questo mi rimane. Sono un creator molto ambizioso e molto grato. Ogni giorno penso che sia l'unica cosa che devo tenere sempre a mente, anche quando le cose si fanno difficili, anche se sono dure, è come dire: "Ehi, sii grato". Non sono in molti a poter fare quello che sto facendo io, quello che stiamo facendo noi. E questo è qualcosa di cui devo essere molto consapevole e per cui devo essere molto, molto grato. Quindi direi: un creator ambizioso e riconoscente. Wow».