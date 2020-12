Dolly Parton: nel nuovo album natalizio i duetti con Michael Bublé e Miley Cyrus

Un album di canzoni natalizie viene spesso considerato dalla critica come il segnale di un artista in declino, che ha bisogno del traino degli evergreen delle festività invernali per risalire la china, anche se troviamo illustri esempi che smentiscono questo assunto. Pensiamo, ad esempio a Dolly Parton, indiscussa regina della musica country, sulla cresta dell'onda fin dal suo debutto nel 1967, 3.000 canzoni scritte, vincitrice di un Grammy Awards, candidata due volte all'Oscar e inserita nelle Songwriters Hall of Fame e Hollywood Walk of Fame per la sua lunga attività di cantautrice, che ha da poco pubblicato A Holly Dolly Christmas, a 30 anni di distanza dal fortunato Home for Christmas del 1990. Il suo quarantasettesimo lavoro in studio, che è già ai vertici delle classifiche USA, è stato anticipato dall'intenso singolo Mary did you know? .

"Mi sono molto emozionata registrando la canzone Mary did you know?" ha scritto la cantante su Instagram "è una canzone dolcissima che parla delle cose belle che possono nascere da situazioni inaspettate. Un messaggio importante per tutti noi, ora più che mai". L'album è ricco di duetti importanti: Christmas Is è cantata insieme a Miley Cyrus, che lei considera la sua "figlioccia" artistica, la swingante Cuddle Up, Cozy Down Christmas con Michael Bublé, l'indiscusso re delle feste natalizie, You Are My Christmas con suo fratello Randy Parton, una divertentissima e originale rivisitazione di All I Want for Christmas con Jimmy Fallon, Pretty Paper con Willie Nelson, quasi il suo alter ego maschile, e Christmas Where We Are con Billy Ray Cyrus, star del country, oltre che papà di Miley.

Dolly, che ha donato recentemente 1 milione di dollari alla ricerca sul vaccino contro il coronavirus, è anche protagonista del musical Natale in città con Dolly Parton, disponibile su Netflix, oltre che in libreria con il memoir Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics. "Mi sembra che la gente ultimamente ami odiare", ha dichiarato la diva del country ai microfoni della BBC a proposito del suo nuovo album. "Dobbiamo accogliere lo spirito di pace del Natale. Non possiamo salvare il mondo, ma possiamo salvare il mondo in cui viviamo".

