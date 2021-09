Abba, il ritorno dopo 40 anni: nuovo album e tour digitale

Quel che sembrava impossibile è successo. Dopo 40 anni gli ABBA tornano con un nuovo disco e un rivoluzionario concerto digitale. Il comunicato ufficiale specifica che Agnetha (71 anni), Björn (76), Benny (74) e Anni-Frid (75) si esibiranno digitalmente con una live band di 10 elementi in un'arena costruita appositamente a Londra, a partire dal 27 maggio 2022.

Non solo, oltre alle due canzoni nuove già annunciate, I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down, il 5 novembre verrà pubblicato Voyage, l'album di brani inediti a 40 anni dall'ultimo disco in studio, The Visitors.

Nel live streaming seguito da milioni d fan in tutto il mondo iniziato alle 18,45 sono stati fatti ascoltare entrambi i brani: I still have faith in you, una power ballad che riconnette gli Abba di oggi al loro glorioso passato e Don't shut me down, nel segno della disco pop a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta.

Il tour, Abba Voyage prenderà il via il 27 maggio 2022 alla ABBA ARENA, una location da tremila posti costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. Sarà possibile pre-registrarsi per acquistare I biglietti a partire dalle 19 di oggi su abbavoyage.com, mentre i biglietti saranno in vendita da martedì 7 settembre. La versione digitale degli ABBA è stata creata in mesi di riprese motion capture e performance tecniche con i quattro membri della band e un team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Lucas.

Questa la prima dichiarazione della band dopo l'annuncio della storica reunion:

«È passato un po' di tempo da quando abbiamo fatto musica insieme. Quasi 40 anni, in realtà. Ci siamo presi una pausa dalla primavera del 1982 e ora abbiamo deciso di terminarla. Dicono sia avventato aspettare più di 40 anni tra un album e l'altro quindi abbiamo registrato un seguito di THE VISITORS. A dire il vero, l'ispirazione principale per tornare di nuovo in studio di registrazione viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai possibile immaginare. Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controfigure digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un'arena costruita su misura a Londra la prossima primavera. Strano e meraviglioso!

A tutti voi che con pazienza ci avete seguito in un modo o nell'altro in questi ultimi decenni: grazie per averci aspettato: è ora che inizi un nuovo viaggio. Lo chiameremo semplicemente "Voyage" e stiamo davvero salpando per acque inesplorate. Con l'aiuto di noi stessi da giovani, viaggeremo nel futuro. Non è facile da spiegare, ma appunto, è qualcosa che non è mai stato fatto prima».

Anni-Frid: «Quelle prime sessioni di registrazione nel 2018 sono state divertentissime e quando Benny mi ha chiamato per chiedermi se avrei considerato l'idea di cantare ancora un po' di canzoni mi ci sono fiondata! E che brani!! Il mio rispetto e il mio affetto vanno a questi eccezionali e talentuosi autori, dei veri geni! Lavorare ancora in gruppo è stato bellissimo. Sono molto soddisfatta di quello che abbiamo creato e spero con tutto il cuore che i nostri fan la pensino allo stesso modo».

Agnetha: «Quando siamo tornati in studio non avevo nessuna idea di cosa aspettarmi… Ma lo studio di registrazione di Benny è un ambiente così amichevole e accogliente che prima ancora di accorgermene mi stavo già divertendo! Quasi non riesco a credere che sia finalmente arrivato il momento di condividere tutto questo col mondo intero!».

Con quasi 400 milioni di album venduti in tutto il mondo, 17 hit al primo posto in classifica e più di 16 milioni di stream globali alla settimana, gli ABBA sono uno dei gruppi pop di maggior successo di tutti i tempi.