Le notti magiche dei Festival

È difficile trovare al mondo un festival più bello e affascinante di Ypsigrock». Lo ha scritto il quotidiano inglese The Independent dopo una full immersion nell’atmosfera magica di un evento musicale unico, il primo «boutique» festival italiano, una perla della musica live siciliana che va in scena ogni anno a Castelbuono, in provincia di Palermo, uno spettacolare borgo medievale collinare incastonato nel Parco del Madonie, a pochi chilometri dalle spiagge di Cefalù e dalle coste rocciose di Pollina. Insomma, l’ideale per un weekend all’insegna della buona musica e delle bellezze artistiche e naturali della Sicilia.

A Castelbuono la scelta enogastronomica per accompagnare la musica è ottima e gli show vanno in scena in Piazza Castello, tra archi medievali, scalinate e manieri, ma anche nella spettacolare e barocca ex Chiesa del Crocefisso. Da non perdere quest’anno (dal 4 al 7 agosto) le esibizioni di Manuel Agnelli e dei maestri del rock psichedelico americano The Flaming Lips.

Ypsigrock è solo uno delle centinaia di festival che quest’anno popoleranno le arene, le piazze, le spiagge e l’infinito numero di borghi e anfiteatri nazionali. Suoni per tutte le orecchie, megaeventi mainstream come il Jova Beach Party (tutte le date da nord a sud nel box a fianco) o la celebrazione definitiva dei Måneskin al Circo Massimo il 9 luglio, ma anche eventi più contenuti per numeri e dimensioni delle location. Non per questo meno affascinanti: occasioni di incontro tra musica e natura, quindi se siete in Toscana per le vacanze non perdeteli...

Naturalmente Pianoforte è un bel festival nella Valle del Casentino (Pratovecchio, Arezzo) con un cartellone intrigante: quest’anno il pianista Alberto Tafuri omaggia Ennio Morricone, mentre Alan Clark, tastierista dei Dire Straits, rilegge a modo suo la storia della band di Mark Knopfler.

Più su, a nord, al Pordenone Blues Festival, il genio della chitarra elettrica Jeff Beck cinquant’anni di carriera e otto Grammy Awards, dividerà il palco con Johnny Depp, che con la sei corde ha già dimostrato di saperci fare in molte altre occasioni, in particolare con gli Hollywood Vampires, superband che tra i suoi componenti annovera Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith. Se non gradite i suoni sintetici della musica elettronica, tenetevi alla larga da Torino dove per tre giorni (dall’1 al 3 luglio) nella mastodontica area postindustriale del Parco Dora si alterneranno i protagonisti di un genere musicale sempre più popolare e seguito. Il Kappa FuturFestival è l’unico festival italiano segnalato dall’autorevole DJMag UK, rivista inglese di riferimento della scena club culture internazionale, a fianco di eventi storici come Glastonbury, Coachella, Tomorrowland e Sonar.

Ideale per una vacanza con una colonna sonora d’eccezione è come sempre Umbria Jazz, occasione unica per vedere in azione musicisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Quest’anno, tra gli altri, si esibiscono il leggendario Tom Jones e l’ancor più leggendario Herbie Hancock, un’icona tra jazz e funk della musica contemporanea, al pianoforte in diversi album di Miles Davis.

Per chi le ferie le fa in Puglia, impossibile non imbattersi in uno degli eventi del Locus Festival, viaggio inedito tra le bellezze della regione: a cominciare dalla sua sede storica, Locorotondo, per proseguire con la scoperta della Murgia a Minervino Murge e poi lungo la costa dei trulli e il litorale barese, fino alla cattedrale sul mare di Trani, il porto di Bari, il castello angioino di Mola di Bari e gli splendidi scavi archeologici di Egnazia. Uno spettacolo nello spettacolo.

Un ultimo suggerimento: se siete in Versilia il 14 luglio non lasciatevi sfuggire l’occasione di vedere insieme sul palco del Lucca Summer Festival il vocalist dei Led Zeppelin, Robert Plant, e la star del bluegrass-country Alison Krauss. Insieme hanno inciso due album splendidi e dal vivo ogni tanto regalano sorprese ai fan dei Led Zeppelin, suonando classici senza tempo della storica band inglese come Rock and Roll, The Battle Of Evermore e When The Levee Breaks. Insomma, uno di quei concerti-evento dove è bello poter dire «io c’ero».

Il cartellone degli eventi principali • Rock in Roma

Deep Purple (2 luglio), Chemical Brothers (8 luglio), Måneskin (9 luglio), Herbie Hancock (13 luglio), Carl Brave (15 luglio), Litfiba (18 luglio).

• Parma città della Musica

Andrea Bocelli (7 luglio), Zucchero (8 luglio), Pinguini Tattici Nucleari (9 luglio), Fabri Fibra (12 luglio), Irama (14 luglio), Sting (19 luglio).

• Umbria Jazz (Perugia)

Jamie Cullum (11 luglio), Dee Dee Bridgewater (12 luglio), Herbie Hancock (14 luglio), Tom Jones (16 luglio), Jeff Beck con Johnny Depp (17 luglio).



• Jova Beach Party 2022

Lignano Sabbiadoro (3 luglio), Marina di Ravenna (8 e 9 luglio), Gressan (13 luglio), Villanova d’Albenga (17 luglio), Marina di Cerveteri (23 e 24 luglio), Barletta (30 luglio), Lido di Fermo (5 e 6 agosto), Roccella Jonica (12 e 13 agosto), Vasto (19 e 20 agosto), Castel Volturno (26 e 27 agosto), Viareggio (2 settembre), Bresso aeroporto (10 settembre).



• Milano Summer Festival

Chemical Brothers (7 luglio), Caparezza (11 luglio), Gazzelle (17 luglio), Stromae (20 luglio), Martin Garrix (10 settembre), Blanco (17 settembre).



• Lucca Summer Festival

Caparezza (1 luglio), Liam Gallagher-Kasabian (6 luglio), John Legend (9 luglio), Venditti & De Gregori (10 luglio), Robert Plant & Alison Krauss (14 luglio), Litfiba (15 luglio), Marracash (16 luglio), Zucchero (20 luglio), Blanco (21 luglio).



• Ypsigrock - Castelbuono (Pa)

dal 4 al 7 agosto:

The Flaming Lips, 2manydjs, Manuel Agnelli, Pillow Queens, Natalie Bergman.