Il Gruppo Wagner nel mirino della giustizia nel Mali

Le Nazioni Unite accusano l'esercito maliano e i combattenti «stranieri» di aver giustiziato almeno 500 persone nel marzo 2022 durante un'operazione anti-jihadista nel Mali centrale. Il rapporto non identifica esplicitamente gli «stranieri», ma ricorda le dichiarazioni ufficiali del Mali sull'assistenza di «istruttori» russi nella lotta contro i jihadisti e i commenti attribuiti al capo della diplomazia russa Sergei Lavrov sulla presenza in Mali della società di sicurezza privata russa Wagner. L'Onu riporta le testimonianze dei suoi investigatori che descrivono questi stranieri come uomini bianchi in uniforme che parlano una lingua «sconosciuta».

Germania: sempre più bambini in Germania si chiamano Maometto

A Brema, Assia e Berlino, ad esempio, era uno dei nomi più usati per i neonati, come ha annunciato lunedì la Società per la lingua tedesca. A Berlino, Mohammed è stato il nome più popolare per i ragazzi nel 2022. L'anno scorso si era classificato terzo. Precedentemente primo e ora secondo è il nome di moda Noah. Questo è seguito da Adamo. A Brema il nome Mohammed è salito dal terzo al secondo posto. Primo c'è Matheo, terzo Finn. L'anno scorso la classifica era Finn, Noah, Mohammed. Anche in Assia il nome del profeta musulmano è in aumento. Lì si è fatto strada dall'ottavo al terzo posto. Matheo è scivolato dal primo al secondo e Noah è in testa.

Francia: una donna condannata per terrorismo diventa la prima privata della cittadinanza

Unzîle Sert, 26enne franco-turca condannata per terrorismo, è diventata la prima donna a essere privata della nazionalità francese. Il Consiglio di Stato ha confermato, venerdì 5 maggio, questa rara decisione – è stata pronunciata trentuno volte in vent'anni –, pubblicata con decreto il 17 febbraio. Questa giovane lionese era stata condannata nel novembre 2017 a cinque anni di carcere, di cui sei mesi con sospensione della pena, per un piano di attentato sventato nel marzo 2016. Era stata arrestata mentre si recava a Parigi con tre ragazze adolescenti per "fare meglio del Bataclan" in un'altra sala da concerto, il Casino de Paris. Le giovani donne erano guidate dalla Siria da un jihadista francese, Rachid Kassim, che si era specializzato nell'istigare giovanissimi , spesso donne, a volte minorenni, a commettere attentati.

Austria: ora anche a Linz più studenti musulmani che cattolici

A Vienna, gli scolari musulmani sono la maggioranza da diversi anni – ora è lo stesso a Linz. Per la prima volta quest'anno nelle scuole dell'obbligo della capitale dell'Alta Austria sono stati contati più musulmani che cattolici. A Vienna, già nel 2017, si contavano più scolari musulmani che cattolici – ora è così anche a Linz. 12.952 studenti frequentano le scuole dell'obbligo generale nella capitale dell'Alta Austria, il 35,75 per cento di questi bambini - ovvero 4631 studenti - appartiene alla comunità di fede islamica, riferisce il "Kurier" . Il numero di studenti di fede cattolica romana, tuttavia, è del 33,13% (4291 studenti).