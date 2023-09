Mbda e Mitsubishi, accordo per i sistemi d’arma del Gcap

La multinazionale della Difesa Mbda UK e Italia e la giapponese Mitsubishi Electric Corporation hanno annunciato a Londra, durante il salone della Difesa Dsei 2023, la firma di un accordo di collaborazione per lavorare insieme nel segmento degli armamenti per supportare la progettazione della piattaforma che farà parte del Global Combat Air Program (Gcap).

Le tre aziende garantiranno la perfetta integrazione dei sistemi d’armamento sulla piattaforma e, guardando al futuro, l'accordo permetterà di collaborare allineando gli approcci nazionali dei partner aderenti al programma Gcap (Italia, UK e Giappone) sull'integrazione degli armamenti, ma senza includere lo sviluppo congiunto degli stessi.

Mbda, leader mondiale nei sistemi d'arma complessi, vanta una lunga storia di collaborazione sui più importanti programmi di difesa internazionali. Già impegnata con il Team Tempest britannico dall’inizio del 2018, e ampliando la collaborazione al programma in fase di sviluppo attraverso l’adesione dell’Italia nel 2019, l’azienda porta decenni di esperienza nello sviluppo e integrazione di sistemi d’armamento per varie piattaforme di combattimento aereo.

Mitsubishi Electric è un leader globale riconosciuto nel suo settore. L'azienda ha svolto un ruolo chiave nel programma F-2 del Giappone (lo F-16 americano fatto su licenza) ed è stata coinvolta nello sviluppo del programma del caccia di prossima generazione F-X del Giappone. Ed ora che le tre nazioni hanno unito le forze per creare il programma Global Combat Air, Mitsubishi Electric sta lavorando anche con Leonardo ed Elt Group sull'elettronica avanzata di Gcap.

Questa esperienza e le competenze congiunte saranno fondamentali per garantire che la parte armamenti del programma funzioni in armonia con gli altri domini della piattaforma - sistemi di missione, sensori, energia - sfruttando il vantaggio informativo che forniranno e massimizzandone insieme l'efficacia.

Giovanni Soccodato, executive group director sales and business development di Mbda e Managing director di Mbda Italia, a valle dell’accordo sottoscritto ha dichiarato: “Siamo veramente orgogliosi di questo accordo che arriva in tempi rapidissimi, considerando che l’avvio della collaborazione su Gcap con il governo giapponese risale a meno di un anno fa. Questo ci consentirà di avviare velocemente attività che garantiranno sistemi basati su tecnologie avanzate. Sfruttando logiche di combattimento innovative, in contesti multi-dominio, dove la digitalizzazione, l’integrazione e l’interoperabilità tra i vari sistemi sarà un must, Mbda è pronta a mettere in campo tutte le sue risorse più avanzate per sviluppare e integrare sistemi di armamento evoluti e sistemi per la gestione degli “effectors” che rispondano a questi requisiti, anche in un’ottica di efficientamento di tempi e costi”.