Ghiotti di Parmigiano Reggiano, record di vendite nel 2023 per 3 mld

Record storico di 3,05 miliardi di euro per le aziende del Parmigiano Reggiano, che hanno concluso il 2023 con un giro d’affari in aumento del 5%. Una crescita sostenuto da vendite totali a volume del 8,4%, dalle vendite in Italia (+10,9%) e dall’export (+5,7%).

Nonostante le incertezze macroeconomiche e all’inflazione, il 2023 è stato un anno positivo per il Consorzio del Parmigiano Reggiano. La produzione è rimasta stabile rispetto al 2022, con 4,014 milioni di forme, e la media annuale delle quotazioni all’origine per il Parmigiano Reggiano fresco ha registrato un lieve calo del 5% rispetto all’anno precedente. Le vendite dirette dei caseifici rappresentano il 5% delle vendite totali e hanno registrato un forte aumento del 10,8%. La quota export rappresenta ora il 43%, con una crescita del 5,7%, con risultati particolarmente positivi in diversi mercati esteri, tra cui Spagna, Francia, Stati Uniti e Australia.





