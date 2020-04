CONTE PROMETTE 400 MILIARDI MA SARA' UNA CORSA A OSTACOLI

Il Governo ha dato il via libera al cosiddetto «Decreto Liquidità» la mossa messa in atto per cercare di aiutare le imprese in grave difficoltà per l'emergenza Coronavirus che ha fatto crollare produzioni e vendite. Un via libera arrivato dopo le tensioni nel CdM del mattino ed una pausa in cui si è trovata una sintesi.

Lo Stato con uno stanziamento di 400 miliardi (750 compreso il Decreto Cura Italia) di fatto mette a disposizione una grossa quantità di denaro con differenze tra le grandi aziende e le PMI. «Non ricordo nella storia della Repubblica uno stanziamento così sostanzioso a favore dell'economia», ha dichiarato in conferenza stampa il Premier Giuseppe Conte presentando il decreto.

I prestiti fino al 90% saranno garantiti dallo Stato per le grandi imprese di tutti i tipi, senza limiti di fatturato. I prestiti garantiti dallo Stato potranno arrivare a coprire il 25% del fatturato di queste imprese o il doppio del costo del personale. I prestiti saranno gestiti da Sace, che resterà sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti, con una sola condizione limitante: le società richiedenti non potranno distribuire dividendi per il 2020. Il Ministro Gualtieri ha parlato di pochi giorni per avere gli stanziamenti attraverso il sistema bancario.









Potenziato il Fondo Centrale di Garanzia per gestire gli stanziamenti verso le Pmi (con meno di 500 dipendenti) ma anche le partite Iva. Fino a 25mila euro di prestito la garanzia dello Stato sarà al 100%. Da 25 mila e fino a 5 mln di euro la garanzia sarà del 90%. La procedura di erogazione del credito sarà immediata, senza vincoli. Non ci sarà più bisogno di avere l'ok dell'ufficio centrale del Fondo.

Ci sarà anche un ulteriore stanziamento di 200 miliardi a favore dell'export.

Previsto anche il rafforzamento della Golden Power ovvero della facoltà dello Stato di ostacolare la scalata delle imprese straniere ad aziende italiane ritenute strategiche ma anche di altri settori: energia, trasporti, settore alimentare. Si tratta del potenziamento della legge in vigore dal 2012 che serve a semplificare e a velocizzare la tutela pubblica del tesoro imprenditoriale nostrano.

Confermato anche lo stop ai pagamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio. Fermi per quei mesi anche i processi.

Questi gli annunci. Restano però i dubbi di imprese ed imprenditori, piccoli e grandi, per i paletti, le condizioni (ancora poco chiare), le modalità di accesso (si è parlato di snellimento delle procedure, senza aggiungere ulteriori dettagli) e soprattutto i tempi di stanziamento di questi soldi.

UNA DELLE ULTIME BOZZE DEL DECRETO

DECRETO LIQUIDITA' BOZZA.pdf