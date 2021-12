Arriva «Contanti Saluti», il podcast per gestire meglio le proprie finanze

Una guida per gestire al meglio le proprie finanze e per orientarsi nel mondo dell'economia. È l’obiettivo del nuovo podcast «ConTanti Saluti» di Storielibere.fm in collaborazione con BPER Banca. A partire dal 3 dicembre, ogni mese, verrà pubblicato un episodio della nuova serie della piattaforma di podcast narrativi.

Con la complicità e le conoscenze di Emanuela Rinaldi e la verve appassionata di Enrico Bertolino, gli ascoltatori avranno a disposizione i consigli più semplici per tracciare, monitorare e pianificare entrate e uscite e per comprendere meglio i principi scientifici su cui si basa l'educazione finanziaria.

«ConTanti Saluti» racconterà quindi storie di problematiche molto comuni, che riguardano la vita di tutti, offrendo una sorta di guida per aiutare a gestire il proprio denaro. Per questo motivo il podcast si propone di avere un contatto diretto con gli ascoltatori e di raccogliere le loro domande per avere degli spunti reali da cui partire per sviluppare gli episodi.

A questo scopo è già stato attivato un numero WhatsApp, 389 655 62 89, a cui gli interessati possono mandare messaggi vocali che serviranno come spunto per le puntate. La serie podcast, che si sviluppa lungo l’arco temporale di un anno, è composta da dodici episodi mensili da circa trenta minuti.