Troppa Cina al Salone di Monaco. E Zipse (Bmw) attacca Bruxelles

Altro che pericolo di invasione. La Cina, per quanto riguarda l’automobile, è già saldamente in Europa. La prova più evidente al Salone di Monaco, inaugurato ieri nel segno dell’elettrico, e che vede le Case del Dragone per la prima volta in assoluto nel ruolo di protagoniste. Non è un caso che la kermesse tesesca si sia aperta con nelle orecchie il grido d’allarme e le accuse all’Ue dello stesso Oliver Zipse, amministratore delegato di Bmw, che proprio a Monaco ha il proprio quartier generale. “Ritengo che la decisione politica di porre fine ai motori a combustione nel 2035 sia sconsiderata” ha detto Zipse. ” L’Europa non può puntare solo sull’elettrico – ha spiegato il manager – perché la produzione di auto a batteria è totalmente dipendente dalle catene di approvvigionamento internazionali, con tutti i problemi che ne conseguono, dalle interruzioni nelle forniture a vere e proprie politiche industriali pensate per svantaggiare i costruttori del Vecchio continente”.

Il fronte anti-Bruxelles si allarga

Zipse è solo l’ultimo di una lunga serie di Ceo delle Case europee che hanno espresso i propri dubbi sulle strategie di decarbonizzazione di Bruxelles legate all’industria automobilistica. Zipse ha quindi ricordato come i motori termici e l’idrogeno possano avere un ruolo importante nella decarbonizzazione del settore automobilistico, proponendosi come alternativa alle elettriche in diversi ambiti.

“La produzione di auto elettriche – ha concluso il manager che si è detto comunque favorevole a regole anti-inquinamento più stringenti – potrà essere incrementata solo se sarà garantito l’accesso alle materie prime. Ed è qui che l’Europa ha un problema strutturale. e dunque la scelta dell’Unione è sconsiderata poiché prevede unicamente l’uscita dal mercato dei motori a combustione senza alcuna strategia di ingresso per nuove tecnologie.

