Daghestan; attacco terroristico in una sinagoga | video

Diverse persone sono rimaste uccise in una serie di attacchi avvenuti in Daghestan. Questo video è stato girato nei pressi della sinagoga della capitale dove un commando di terroristi ha sparato all'impazzata tra i fedeli presenti per la preghiera. Stesse scene viste in una chiesa cattolica. Anche 6 poliziotti, intervenuti prontamente, sarebbero stati uccisi, come almeno 3 terroristi; diversi quelli che sono fuggiti.