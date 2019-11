Soul, il nuovo film Disney Pixar su anima e personalità: il primo trailer

Simona Santoni - 7 novembre 2019

A giugno 2019 era stato annunciato il titolo del nuovo film Disney Pixar, Soul, presentato come un viaggio cosmico attraverso New York City. Ora arriva il primo trailer di Soul, film d'animazione atteso con tutte le aspettative che si meritano i creatori di Up e Inside Out.

Diretto da Pete Docter, regista proprio di Up e Inside Out, e prodotto da Dana Murray, il cartoon si muove dalle strade di New York fino all'immensità di regni cosmici, nell’immaginario "You Seminar", un luogo fantastico in cui tutti scoprono la propria personalità e unicità.

Protagonista è Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che sogna da tempo di esibirsi su un palco di musica jazz. Finalmente ha una possibilità, dopo aver impressionato altri musicisti jazz all'Half Note Club. Tuttavia, a causa di un incidente, l'anima di Joe si separa dal corpo e viene trasportata a "You Seminar", un centro in cui le anime si sviluppano e acquisiscono passioni prima di essere trasportate a un bambino appena nato. Joe deve lavorare con le anime in formazione. Tra queste c'è 22, un'anima con una vaga visione della vita, intrappolata da anni a "You Seminar". I due cercheranno di trovare un modo per far tornare Joe sulla Terra, scoprendo davvero cosa significhi avere una personalità e un’anima.

Nella versione originale del film, il cast di voci comprende Jamie Foxx, che presta la voce a Joe Gardner, e Tina Fey che interpreta 22. Il musicista Jon Batiste scriverà alcune composizioni jazz originali per il film e Trent Reznor e Atticus Ross della band Nine Inch Nails scriveranno una colonna sonora originale che oscillerà tra il mondo reale e quello delle anime.

Soul arriverà nelle sale italiane 16 settembre 2020.

Ecco il primo trailer:

