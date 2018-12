I film più attesi del 2019

Simona Santoni - 31 dicembre 2018

Aperto dal supereroe dei mari Aquaman e dagli echi horror del cult Suspiria di Dario Argento, il 2019 promette azione, tensione, emozioni, al cinema.

Ecco i film più attesi del nuovo anno cinematografico.

Aquaman di James Wan

Un'altra avventura dell'universo di fumetti Dc Comics. Nel mondo sottomarino dei sette mari, Jason Momoa è Aquaman. Il film rivela la storia delle origini del mezzo umano, mezzo atlantideo. Amber Heard è Mera, una guerriera del fuoco sua alleata.

Nel cast anche Willem Dafoe, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Nicole Kidman.

Uscita al cinema: 1 gennaio 2019.

Suspiria di Luca Guadagnino

Il regista di Chiamami col tuo nome, amato da Hollywood e dagli Oscar, rilegge l'horror cult di Dario Argento del 1977. Film in concorso a Venezia 2018, ha come protagonista Dakota Johnson, l'attrice lanciata dalla trilogia erotica Cinquanta sfumature.

Nel cast anche Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth.

Uscita al cinema: 1 gennaio 2019.

Benvenuti a Marwen di Robert Zemeckis

Dal regista di Ritorno al futuro e Forrest Gump, la storia di un uomo che lotta per guarire e ritrovare il proprio spirito, grazie al potere della sua immaginazione artistica. Lo interpreta Steve Carell.

Nel cast anche Leslie Mann e Diane Kruger.

Uscita al cinema: 10 gennaio 2019.

Maria Regina di Scozia di Josie Rourke

Il racconto di due donne che in un mondo dominato da uomini hanno fatto la storia. Sono interpretate da Saoirse Ronan e Margot Robbie, l'una contro l'altra. Regina di Francia a soli sedici anni e vedova a diciotto, Mary Stuart di Scozia sfida le convenzioni che vorrebbero si risposasse e fa ritorno alla sua terra e al suo trono. Ma la rivalità con la cugina Elisabetta I, regina d'Inghilterra, si trasforma presto in una lotta feroce.

Uscita al cinema: 17 gennaio 2019.

Glass di M. Night Shyamalan

Ambientato dopo la fine di Split, il nuovo film del regista de Il sesto senso vede David Dunn (Bruce Willis) all’inseguimento dell’identità sovrumana di Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), ovvero la Bestia, in una serie di incontri sempre più pericolosi, mentre Elijah Price (Samuel L. Jackson) emerge dall’ombra nel ruolo di orchestratore in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.

Uscita al cinema: 17 gennaio 2019.

Cafarnao di Nadine Labaki

Dalla regista di Caramel, un dramma sull'infanzia negata. Un bambino (Zain Al Rafeea) di dodici anni porta i genitori davanti al giudice. La motivazione? Averlo messo al mondo senza garantirgli dignità e amore. Ha vinto il Premio della giuria a Cannes ed è candidato al Golden Globe come miglior film straniero.

Uscita al cinema: 24 gennaio 2019.

Creed II di Steven Caple Jr.

Dopo Creed, tornano Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. Torna Adonis Creed, figlio del pugile Apollo Creed, rivale e amico di Rocky Balboa. E torna Rocky, sempre al suo fianco. Insieme si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.

Uscita al cinema: 24 gennaio 2019.

La favorita di Yorgos Lanthimos

Commedia nera in costume del talentuoso regista greco, già autore di The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro, ha vinto dieci British Independent Film Awards e a Venezia 2018 ha conquistato Leone d'argento - Gran premio della giuria e Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Olivia Colman, nei panni della fragile e instabile Regina Anna, le cui simpatie sono contese da due Lady ambiziose (Rachel Weisz ed Emma Stone).

Uscita al cinema: 24 gennaio 2019.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto di Dean DeBlois

Dalla DreamWorks Animation una nuova avventura con i due amici improbabili quando indissolubili, il vichingo adolescente Hiccup e il drago Furia Buia. Una storia sulla necessità di trovare il coraggio di affrontare l'ignoto mentre si cresce.

Uscita al cinema: 31 gennaio 2019.

Green Book di Peter Farrelly

People's Choice Award al Festival di Toronto, ha ricevuto cinque nomination ai Golden Globe 2019. Ipirato alla storia vera di Tony Lip, padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga, racconta l'amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni sessanta, interpretati da Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

Uscita al cinema: 31 gennaio 2019.

Il primo re di Matteo Rovere

Dal regista rivelazione di Veloce come il vento, la leggenda di Romolo e Remo, interpretati rispettivamente da Alessio Lapice e Alessandro Borghi. Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi.

Uscita al cinema: 31 gennaio 2019.

Il corriere - The Mule di Clint Eastwood

Clint Eastwood torna a recitare dopo Di nuovo in gioco (2012). Lo fa per una storia vera che lo ha conquistato e lo vede sia regista che attore. Interpreta Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, che si ritrova a fare il corriere della droga per un cartello messicano.

Nel cast anche Andy Garcia, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia.

Uscita al cinema: 7 febbraio 2019.

Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins

Dal regista del film premio Oscar per Moonlight, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1974 scritto da James Baldwin. Nella Harlem dei primi anni '70, una storia d'amore indissolubile in un mondo spietato e razzista.

Cast: Regina King, Dave Franco, Pedro Pascal.

Uscita al cinema: 14 febbraio 2019.

Alita: Angelo della battaglia di Robert Rodriguez

Adattamento cinematografico dall'omonimo manga di scritto e illustrato da Yukito Kushiro nel 1991. Ambientato nel 26° secolo, Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Abissima nelle arti marziali, diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

Uscita al cinema: 14 febbraio 2019.

I villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi

Quarto film da regista per l'attrice italiana trasferitasi in Francia che torna a raccontare echi della sua vita. In una villa sulla Costa Azzurra, una madre separata passa le vacanze con la figlia. Tra famiglia, amici e personale di servizio, emergono risate, segreti, paure.

Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio.

Uscita al cinema: 28 febbraio 2019.

Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck

Una nuova supereroina entra in scena nel mondo cinematografico Marvel. Brie Larson interpreta Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene.

Uscita al cinema: 6 marzo 2019.

Dumbo di Tim Burton

L'immaginifico regista statunitense rivisita in chiave live action il classico d’animazione Disney del 1941. Colin Farrell è una ex star del circo a cui è affidato il cucciolo di elefante dalle grandi orecchie sproporzionate.

Nel cast anche Danny DeVito, Eva Green e Michael Keaton.

Uscita al cinema: 28 marzo 2019.

Hellboy di Neil Marshall

Hellboy, l'eroe della saga di fumetti cult creata da Mike Mignola, torna al cinema in un atteso reboot. A vestire i panni del semi-demone che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali è David Harbour, mentre Milla Jovovich è la potentissima strega Nimue, la Regina di Sangue.

Uscita al cinema: 11 aprile 2019.

Tutti sanno tutto di Riccardo Milani

Dopo il successo di Come un gatto tangenziale, il regista rinnova la collaborazione con la moglie Paola Cortellesi per una nuova commedia che guarda al sociale: la comica romana è una donna abituata alle prevaricazioni che un bel giorno decide di ribellarsi.

Uscita al cinema: 18 aprile 2019.

Avengers: Endgame di Anthony e Joe Russo

Dopo il successo mondiale del film Avengers: Infinity War, un nuovo capitolo - il quarto - dell’epica saga dedicata ai supereroi Marvel più potenti della Terra.

Cast: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman.

Uscita al cinema: 24 aprile 2019.

John Wick 3 di Chad Stahelski

Keanu Reeves torna nei panni nerissimi del sicario inscalfibile costretto suo malgrado a tornare in azione. È ancora in fuga e braccatissimo.

Uscita al cinema: 16 maggio 2019.

Aladdin di Guy Ritchie con Will Smith



Rivisitazione in live action del celebre classico d'animazione Disney. Will Smith veste i panni del Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica. Mena Massoud è Aladdin, lo sfortunato ma adorabile ragazzo di strada innamorato della bellissima figlia del Sultano.

Uscita al cinema: 22 maggio 2019.

X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg

Sequel di X-Men - Apocalisse e dodicesimo film dell'universo X-Men. Jean Grey perde il controllo delle sue abilità e scatena la Fenice dentro di sé.

Cast: Michael Fassbender, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Nicholas Hoult, Sophie Turner.

Uscita al cinema: 6 giugno 2019.

Toy Story 4 di Josh Cooley

A distanza di più di vent'anni dalla realizzazione da parte dei Pixar Animation Studios dell'amatissimo cartoon Toy Story - Il mondo dei giocattoli, il primo lungometraggio al mondo totalmente animato al computer, i protagonisti dell'indimenticabile film Disney Pixar ritornano.

Uscita al cinema: 27 giugno 2019.

Spider-Man: far from home di Jon Watts

Tom Holland torna a vestire i panni dell'Uomo Ragno, in solitaria. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter Parker va in vacanza in Europa con i suoi amici. Mentre è all'estero, si unisce a Mysterio (Jake Gyllenhaal) per combattere gli Elementali.

Uscita al cinema: 4 luglio 2019.

Hobbs and Shaw di David Leitch

Spin-off di Fast and Furious, con Dwayne Johnson e Jason Statham che tornano ai loro ruoli, l'agente Luke Hobbs e il malvivente Deckard Shaw alle prese con una strana alleanza.

Uscita al cinema: 8 agosto 2019.

Il re leone di Jon Favreau

Rivisitazione in live action del celebre classico d’animazione Disney del 1994. Il film è realizzato con tecniche cinematografiche all’avanguardia per dare nuova vita al mondo animale che popola la savana africana, dove è nato un futuro re, il leone Simba.

Uscita al cinema: 21 agosto 2019.

Star Wars IX di J.J. Abrams

Terzo e ultimo capitolo della trilogia sequel di Star Wars e nono della saga. Segue Star Wars: Il risveglio della Forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi e ritrova la nuova eroina Rey (Daisy Ridley).

Nel cast anche: Adam Driver, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, John Boyega, Lupita Nyong'o.

Uscita al cinema: 18 dicembre 2019.

