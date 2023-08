Roma, dopo Lukaku il sogno si chiama Sergio Ramos

Non solo Romelu Lukaku, sbarcato a Roma tra l'entusiasmo dei tifosi giallorossi. Il finale di mercato potrebbe portare alla Roma anche un difensore di grande esperienza per completare il reparto in mano a Mourinho. La suggestione è Sergio Ramos, una delle colonne del Real Madrid che ha vinto tutto (anche con Mourinho) prima di passare al Psg. Giocatore a fine carriera ma che potrebbe servire per la prossima stagione. Altrimenti è anche possibile che la Roma resti così com'è senza cedere Karsdorp e tenendo anche Spinazzola per il quale c'è stato un principio di interessamento da parte del Manchester United.

