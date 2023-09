Milan, sfumato Taremi tutto su Daka

Sfumato l'arrivo di Mehdi Taremi, tolto definitivamente dal mercato dal Porto dopo gli ultimi tentati dei rossoneri di ripristinare le condizioni iniziali dell'affare, il Milan si è gettato su Patson Daka per cercare di dare a Pioli l'attaccante che manca da affiancare a Giroud. Il 24enne nazionale dello Zambia, gioca nel Salisburgo dove ha preso il posto di Haaland e dove ha segnato 51 gol in due stagioni. L'idea è prenderlo in prestito per poi discutere tra un anno le condizioni di un eventuale acquisto. Sul taccuino di Furlani e Moncada anche i nomi di Jovic, che però non convince a pieno, e Sanabria del Torino. Il giovane Colombo, invece, va al Monza a prescindere dall'esito delle trattative per portare a Milanello una prima punta.

