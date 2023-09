Inter, preso Klaassen: un altro rinforzo per Inzaghi

L'Inter ha messo a segno un colpo in extremis nell'ultima giornata della sessione estiva del calciomercato. Dall'Ajax arriva Davy Klaassen, centrocampista classe 1993 che aveva un contratto in scadenza con i Lancieri nel 2024 e che aveva chiesto con forza la cessione ritenendo conclusa la sua avventura in Olanda. E' stato preso senza spendere e garantendo un contratto di un anno con opzione sulla seconda stagione. E' il profilo a centrocampo che Inzaghi chiedeva per ritenere completa la sua rosa. Saltata l'ipotesi Maxime Lopez dal Sassuolo, con cessione di Asllani, Marotta e Ausilio si sono portati su un profilo diverso analizzando le candidature di Van de Beek e Ndombelé prima di arrivare a Klaassen.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO