Tendenze, quando la moda prende il largo

In Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie Tv prodotta da Ryan Murphyche ha realizzato oltre 65 milioni di ore di streaming, l’erede della royal family americana si dichiara durante un viaggio in barca a Martha’s Vineyard. Tra il 21 e il 26 maggio, invece, la Louis Vuitton 38a America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia segna ufficialmente l’inizio della Road to Naples 2027. La nautica torna al centro della narrazione e influenza il mondo della moda e del design. Del resto, parafrasando Mark Twain, Tra vent’anni saremo più infastiditi dalle cose che non abbiamo fatto che da quelle che abbiamo fatto. Perciò molliamo gli ormeggi, usciamo dal porto sicuro e lasciamo che il vento gonfi le nostre vele. Esploriamo. Sogniamo. Scopriamo. Un’attitudine che ha conquistato rapidamente le passerelle internazionali, da Celine a Calvin Klein, non c’è show estivo che non celebri il sailor look. Una tendenza senza tempo, già negli anni Sessanta Brigitte Bardot seduceva il mondo indossando una semplice marienière ne Il disprezzo di Jean-Luc Godard, che diventa un classico dell’eleganza informale. Basta un paio di boat shoe per evocare il piacere del vento trai capelli, tra costumi e cocktail dress, lo stile barca è sempre più attuale e desiderato. Se si tratta di passare un fine settimana sul teak deck, lo stile unisce eleganza e praticità, must have e piccoli capricci quotidiani. Nella gallery una selezione di idee a tema, in edicola con Panorama Collezione.