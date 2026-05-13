730 al via dal 14 maggio: come fare, tutte le scadenze, quando arriva il rimborso e come evitare errori

Dal 14 maggio prende ufficialmente il via la stagione del 730 precompilato 2026. Dal 30 aprile i contribuenti possono entrare nella propria area riservata, controllare i dati inseriti dal Fisco e scegliere se accettare la dichiarazione così com’è oppure modificarla e integrarla. La differenza non è soltanto formale. Dalla scelta dipendono i controlli fiscali, i tempi dei rimborsi e perfino la possibilità di ricevere il credito Irpef già nella busta paga di luglio. Chi si muove rapidamente, infatti, potrà chiudere i conti con il Fisco prima dell’estate; chi aspetta settembre rischia il collo di bottiglia e dover attendere fino a fine anno per ottenere il rimborso.

Quando parte l’invio del 730 e quali sono le scadenze

Il modello 730 precompilato è consultabile dal 30 aprile e dal 14 maggio si apre la fase dell’invio. Da quel momento il contribuente può trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate direttamente online, utilizzando Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. La scadenza finale per presentare il 730 è il 30 settembre 2026. Diverso invece il calendario del modello Redditi Persone fisiche (lavoratori autonomi e partite Iva): sarà disponibile dal 20 maggio e potrà essere inviato dal 27 maggio fino al 2 novembre. Anche quest’anno resta attiva la modalità semplificata che consente di gestire la dichiarazione con un percorso guidato senza intervenire direttamente sui quadri fiscali.

Accettare o modificare il 730: cosa cambia per i controlli

Chi accetta il modello precompilato senza modifiche sostanziali ottiene il vantaggio più rilevante: l’Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli documentali sulle spese già comunicate da soggetti terzi, come farmacie, banche, assicurazioni, università o enti previdenziali. In pratica, niente richieste di scontrini, fatture o ricevute per le spese sanitarie, gli interessi del mutuo, le assicurazioni o le rette scolastiche già presenti nella precompilata.

La dichiarazione viene considerata “accettata” anche se il contribuente modifica dati che non incidono sull’imposta, come il cambio di indirizzo nella stessa città o la sostituzione del datore di lavoro indicato come sostituto d’imposta.

La situazione cambia invece quando si aggiungono nuove detrazioni o si interviene su dati che modificano il risultato finale della dichiarazione. In quel caso il 730 viene considerato “modificato” e il Fisco può avviare controlli documentali sulle sole voci variate. Succede quando per esempio si inseriscono manualmente spese sanitarie mancanti, bonus edilizi, dispositivi medici acquistati online o spese veterinarie non comunicate al sistema Tessera sanitaria. Restano comunque possibili verifiche sui requisiti soggettivi per ottenere alcune agevolazioni fiscali, anche se il modello viene accettato senza modifiche.

Rimborsi 730: quando arrivano in busta paga o nella pensione

Per il rimborso Irpef è decisivo il fattore tempo. Chi invia la dichiarazione entro il 31 maggio ha buone possibilità di ricevere il rimborso direttamente nella busta paga di luglio. Se invece il modello viene trasmesso a giugno, il credito slitta generalmente ad agosto o settembre. Per chi aspetta agosto o settembre, il rischio concreto è vedere il rimborso soltanto tra novembre e dicembre. Per i pensionati i tempi sono leggermente più lunghi. Chi invia il 730 entro maggio di solito vede il rimborso sul cedolino di agosto o settembre. Se l’invio avviene durante l’estate, il conguaglio slitta invece all’autunno inoltrato.

Attenzione ai rimborsi sopra i 4mila euro: controlli più severi

Esiste però un caso in cui i controlli diventano inevitabili, indipendentemente dal fatto che il 730 sia stato modificato oppure no. Si tratta delle dichiarazioni che generano un rimborso superiore ai 4 mila euro. In queste situazioni l’Agenzia delle Entrate può verificare l’intera dichiarazione e chiedere tutta la documentazione relativa alle spese sostenute. Il controllo deve concludersi entro il 30 gennaio 2027. Fondamentale quindi conservare con attenzione fatture, bonifici parlanti, asseverazioni e ricevute.

Come evitare errori e blocchi del rimborso del 730

Anche con la precompilata il rischio errori resta. Uno dei più frequenti riguarda il sostituto d’imposta. Chi ha cambiato lavoro negli ultimi mesi deve verificare attentamente che sia indicato il datore corretto. Inserire quello vecchio può bloccare il rimborso per mesi. Attenzione anche alle spese detraibili pagate senza strumenti tracciabili. Oggi gran parte delle detrazioni fiscali è riconosciuta solo se il pagamento è avvenuto con carta, bancomat o bonifico. Senza prova della tracciabilità il beneficio può essere revocato. Un altro punto delicato riguarda i bonus edilizi. Non basta indicare la spesa sostenuta: servono documentazione tecnica corretta, bonifici parlanti e conformità delle fatture. Un errore può comportare la perdita totale della detrazione e il recupero delle somme da parte del Fisco. Massima attenzione anche per chi possiede conti esteri, criptovalute o immobili fuori dall’Italia. In questi casi entrano in gioco gli obblighi di monitoraggio fiscale e le sanzioni possono essere molto pesanti.

Cosa fare se si sbaglia dopo aver inviato il 730

Il clic sbagliato non è irreversibile. Fino al 20 giugno il contribuente può annullare direttamente online il 730 già trasmesso e ripresentarlo da capo. La procedura è completamente telematica e si effettua nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta annullata la dichiarazione, il sistema ripristina i dati originari della precompilata come se il primo invio non fosse mai avvenuto. Bisogna però fare attenzione: l’annullamento è possibile una sola volta. Dopo il 20 giugno il pulsante “annulla” sparisce e, in caso di errori, bisogna utilizzare altri strumenti. Se l’errore è a favore del contribuente si può presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre. Se invece emerge un maggior debito fiscale bisogna ricorrere al modello Redditi correttivo.

Come avere il rimborso del 730 già a luglio in busta paga

Chi punta ad avere il rimborso il prima possibile deve seguire tre regole fondamentali: inviare il 730 entro fine maggio, verificare che il sostituto d’imposta sia corretto e controllare l’Iban registrato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo passaggio è fondamentale soprattutto per chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta, ad esempio lavoratori precari o contribuenti che hanno perso il lavoro. In questi casi il rimborso non arriva in busta paga ma viene versato direttamente dall’Agenzia sul conto corrente. Chi non comunica l’Iban riceverà invece un mandato di pagamento da incassare alle Poste, con tempi inevitabilmente più lunghi.