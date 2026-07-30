Mercato Juventus: da Alajbegovic a Kolo Muani, la verità sui colpi di Carnevali

Celik soffiato alla Roma con un blitz scoperto mentre faceva le visite mediche. Il direttore sportivo Massara ingaggiato senza che si sapesse nemmeno della trattativa. Ora Kerim Alajbegovic sottratto alla concorrenza di mezza Europa con una trattativa che si presuppone lampo anche se, viste le parti in causa, il lavoro dei dirigenti bianconeri deve essere stato radicato nel tempo. Benvenuti nella Juventus di Giovanni Carnevali, che sta imponendo un nuovo modo di fare mercato e che, dopo settimane di semina su un terreno appena arato, ha iniziato a costruire la squadra da affidare a Spalletti.

A Celik e Alajbegovic bisogna aggiungere ovviamente Randal Kolo Muani. In questo caso, però, niente di improvviso o tenuto nascosto visto che la trattativa per riportare a Torino l’attaccante francese già protagonista nella primavera del 2024 si è trasformata in un tormentone a più capitoli. Alla fine la Juventus, per convincere il Psg a cedere, è dovuta salire molto vicino ai 50 milioni di euro chiesti dai parigini: cifra che sarà raggiunta scattassero tutti i bonus, ma che in ogni caso è importante perché prevede un esborso minimo garantito di 38 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio.

Il doppio colpo a poche ore di distanza segna una linea di discontinuità rispetto al passato. La Juventus ha messo sul tavolo 90 milioni di euro potenziali pur sapendo di dover far quadrare i conti alla fine del mercato perché così impone la linea aziendale e così vogliono gli accordi sottoscritto con la Uefa al momento della firma del settlement agreement che ha chiuso le vicende passate. Uno stallo che rischiava di soffocare le ambizioni di ricostruzione e che Carnevali ha scelto di rompere nel modo più spettacolare possibile.

Alajbegovic è un acquisto da Juventus dei bei tempi. L’attaccante esterno bosniaco del Bayer Leverkusen è noto ai tifosi italiani per averci fatto molto male nello spareggio mondiale di Zenica. Lo voleva mezza Europa, era nel mirino del ricchissimo Chelsea ma per una volta l’epilogo è stato differente perché un club della Serie A è riuscito a tenere botta e a portare a casa il giocatore.

La Juventus è stata favorita anche dalla volontà del bosniaco di fare una tappa intermedia prima dello sbarco in Premier League; non è un complimento per il calcio italiano, ormai da tempo non più punto d’arrivo ma al massimo di partenza di una carriera internazionale, ma poco conta per Spalletti che ora ha una batteria offensiva con caratteristiche uniche nel panorama del nostro campionato.

Immaginare Kolo Muani con alle spalle il talento di Yildiz e Alajbegovic fa sognare i tifosi e promette scintille. Carnevali dovrà essere bravo a cedere e dismettere i tanti giocatori che non servono più alla causa, hanno stipendi alti e si trascinano dietro costi pesanti. Impresa non da poco. La novità è che l’architetto chiamato da John Elkann a prendere in mano la società ha scelto di partire da quello che andava aggiunto e non dalla fase di rimozione delle macerie del passato.