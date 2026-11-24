Il Giudice per l’indagine preliminare di Monza, su richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione del filone di inchiesta su una presunta frode sportiva a carico del ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dell”ex supervisore Var Andrea Gervasoni e altri due varisti. L’archiviazione riguarda la parte del fascicolo, che era stata stralciata rispetto al filone principale milanese, riguardante le cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025.

Non ci fu alcuna frode sportiva, nulla che potesse configurare l’apertura di un processo a carico degli indagati. Già la Procura si era espressa chiedendo l’archiviazione e il Gip si è allineato: nessun vantaggio personale o “delle squadre coinvolte”; piuttosto è stata fatta “la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara”.

Inammissibile l’opposizione della Fondazione Jdentità Bianconera

Il giudice, nel suo provvedimento di archiviazione che riguarda le posizioni non solo di Rocchi, difeso dagli avvocati Antonio Bana e Antonio D’Avirro, e Gervasoni, ma anche degli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Fondazione Jdentità Bianconera perché “non titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice e neppure di un diverso titolo che le consenta di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa”.

In sostanza, la vicenda delle cosiddette e presunte bussate in sala Var non aveva nulla “a che vedere con la tifoseria juventina e con gli scopi della Fondazione” e poi gli “episodi oggetto di contestazione sono legati a squadre di calcio diverse dal club sportivo Juventus”. In più, “l’opposizione non è stata presentata da una società sportiva ma da una fondazione di tifosi che nulla potrebbero comunque pretendere anche ad accertamento eventualmente positivo di reato”.

Ecco perché il Gip di Monza ha archiviato l’inchiesta sulle bussate Var

Nel fascicolo c’erano alcune partite che sono state analizzate dal Gip dopo che la Procura aveva espresso la richiesta di archiviazione. Si tratta di Inter-Verona del gennaio 2024, Udinese-Parma e Salernitana-Modena del marzo dell’anno successivo. In aggiunta, pur essendo competente il Tribunale di Milano (il Gip si pronuncerà nei prossimi mesi sull’analoga richiesta di archiviazione con cui la stessa Procura di Milano ha concluso le indagini del pm Ascione), il Gip di Monza si è concentrato in un passaggio anche sulla “ipotesi di ‘schermatura’ di Rocchi nei confronti di Doveri nella partita Inter-Milan del 23 aprile 2025, per sottrarlo a gare successive più importati” per il club nerazzurro

La decisione dell’ex designatore, secondo il Gip di Monza, è risultata “esente da pressioni” e “tecnicamente” la “più corretta” e che i riscontri effettuati da inquirenti e investigatori (basati anche su intercettazioni ma non sui contenuti dei device che hanno ritenuto di non sequestrare) “hanno escluso un intervento finalizzato ad alterare il processo decisionale e il risultato finale”. Anche i pm milanesi hanno chiesto l’archiviazione per un altro filone di inchiesta, su cui si dovrà esprimere il giudice, e hanno archiviato direttamente l’Inter, finita iscritta solo per poche ore nel registro degli indagati in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. La vicenda è stata archiviata pure dalla giustizia sportiva.