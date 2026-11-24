Due uomini sono stati arrestati dopo una presunta intrusione ad Anmer Hall, la residenza di campagna di William e Kate nel Norfolk. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza della famiglia reale britannica

Due uomini con il volto coperto, un imponente dispiegamento delle forze dell’ordine e una delle residenze più private della famiglia reale britannica al centro di un’indagine. Il principe William e Kate Middleton tornano a fare i conti con il problema della sicurezza dopo che due uomini si sarebbero introdotti nella proprietà di Anmer Hall, la dimora di campagna dei principi del Galles situata all’interno della tenuta reale di Sandringham, nella contea inglese del Norfolk.

La notizia, diffusa nella giornata del 24 novembre dalla stampa britannica e internazionale, ha immediatamente suscitato preoccupazione nel Regno Unito, soprattutto per il valore simbolico e affettivo che la residenza riveste per la coppia e per i loro tre figli.

L’intrusione nella casa di William e Kate: cosa è successo

La polizia britannica ha confermato l’arresto di due uomini in relazione alla presunta intrusione nella proprietà reale. L’intervento delle forze dell’ordine avrebbe coinvolto anche elicotteri, droni e unità cinofile, mobilitati per individuare i sospettati.

Secondo le prime ricostruzioni della stampa britannica, i due uomini avrebbero avuto il volto coperto. Restano tuttavia da chiarire diversi aspetti della vicenda, a partire dall’obiettivo dell’incursione, dall’eventuale accesso degli intrusi agli ambienti interni della residenza e dalla possibilità che siano stati sottratti oggetti.

Kensington Palace non ha commentato pubblicamente l’accaduto, in linea con la tradizionale riservatezza della monarchia britannica sulle questioni riguardanti la sicurezza dei suoi membri.

Dove erano William, Kate e i figli

A rassicurare i sudditi britannici è soprattutto la notizia che nessun membro della famiglia reale si trovava nella proprietà al momento dell’episodio. William e Kate, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, avrebbero infatti trascorso la serata nella loro residenza principale di Windsor, Forest Lodge.

Negli ultimi anni i principi del Galles hanno cercato di costruire per i propri figli una quotidianità il più possibile lontana dal protocollo di corte e dall’esposizione mediatica, privilegiando residenze immerse nel verde e una dimensione familiare più raccolta rispetto a quella tradizionalmente associata alla monarchia britannica.

Proprio per questo, quanto accaduto nel Norfolk assume un significato particolare: a essere presa di mira non sarebbe stata una delle grandi sedi istituzionali della Corona, ma una proprietà strettamente legata alla vita privata della famiglia.

Anmer Hall, la residenza regalata dalla regina Elisabetta a William e Kate

Dimora georgiana in mattoni rossi con dieci camere da letto, Anmer Hall fu donata dalla regina Elisabetta II al nipote William e a Kate in occasione delle loro nozze, celebrate nel 2011. Situata all’interno della vasta tenuta di Sandringham, la proprietà è diventata negli anni uno dei luoghi più cari alla coppia.

Prima del trasferimento a Windsor, William e Kate vi hanno trascorso lunghi periodi, scegliendola come residenza familiare durante i primi anni di vita dei figli. La dimora ha rappresentato anche un rifugio durante la pandemia, quando i principi del Galles hanno continuato a svolgere parte dei loro impegni istituzionali a distanza.

Lontana dalla formalità di Buckingham Palace e dalla pressione della vita pubblica londinese, Anmer Hall incarna quella ricerca di normalità che ha caratterizzato il modello familiare costruito dall’erede al trono e dalla moglie, particolarmente attenti a preservare l’infanzia dei tre figli.

La sicurezza della famiglia reale britannica e i precedenti

La presunta intrusione riporta al centro dell’attenzione una questione particolarmente delicata per la monarchia britannica: la protezione delle residenze reali, soprattutto di quelle utilizzate per la vita privata dei Windsor.

Non è infatti la prima volta che una proprietà legata alla famiglia reale viene presa di mira. Nell’ottobre del 2024, alcuni ladri si erano introdotti nella tenuta del castello di Windsor, sottraendo veicoli. Il precedente più celebre nella storia recente della monarchia risale invece al 1982, quando Michael Fagan riuscì a raggiungere la camera da letto della regina Elisabetta II a Buckingham Palace.

A oltre quarant’anni da quell’episodio, nonostante l’evoluzione delle tecnologie di sorveglianza e dei sistemi di protezione, la sicurezza dei Windsor continua a rappresentare una sfida complessa, nella quale la necessità di tutelare i membri della famiglia reale deve conciliarsi con il loro desiderio di condurre una vita privata relativamente normale.

Le indagini sull’accaduto nel Norfolk proseguono, mentre restano da accertare le intenzioni dei due uomini arrestati.