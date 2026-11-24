Un viaggio tra le piene del Nilo e il Sahara verde: così il progetto «ECO Paesaggi in trasformazione» del Museo Egizio ribalta l’immagine statica di piramidi e deserti.

Al centro della sala c’è una teca, e dentro la teca un piccolo vaso predinastico, fragile e antichissimo, riaffiorato dalla sabbia di Hammamiya. Attorno a questo frammento silenzioso, trenta metri lineari di schermi ad altissima definizione iniziano a pulsare, avvolgendo lo sguardo a 360 gradi. Apre al pubblico nel piano ipogeo del Museo Egizio di Torino la nuova sala immersiva, tassello chiave del rinnovamento architettonico avviato nel 2024 per il bicentenario dell’istituzione. L’inaugurazione cade in un anniversario carico di significato: esattamente quattrocento anni fa, nel 1626, giungeva in città la Mensa Isiaca, l’oggetto che ha dato origine al legame secolare tra il capoluogo piemontese e la civiltà nilotica.

A battezzare questo ambiente digitale è ECO. Paesaggi in trasformazione, il primo progetto curatoriale pensato appositamente per lo spazio. L’obiettivo affronta uno dei nodi più complessi della museologia contemporanea: il trauma dello sradicamento. Quando un reperto lascia il sito di scavo per entrare in una collezione, il filo che lo univa al territorio viene reciso. La sala progettata per rinnovare periodicamente i propri contenuti — accogliendo percorsi divulgativi, attività didattiche, presentazioni di restauri e incontri con gli studiosi — prova a ricucire quella frattura attraverso sei ledwall di cinque metri ciascuno e un sistema di sound design spazializzato.

Oltre la cartolina immobile di piramidi e deserti

Il titolo stesso richiama il riverbero di mondi scomparsi. Gli oggetti che attraversano i millenni giungono fino a noi inevitabilmente incompleti, e il compito della ricerca consiste proprio nel confrontarsi con le assenze per ricostruire le relazioni perdute. L’esperienza visiva accompagna così il visitatore lontano dallo stereotipo di un Egitto eterno, cristallizzato tra templi monumentali e distese sabbiose.

Sulle pareti prende forma un territorio vivo, plasmato dall’interazione continua tra comunità umane, risorse, clima e credenze simboliche. Partendo dalle figure dipinte sul reperto al centro della stanza, la narrazione si dilata fino ad abbracciare i ritmi delle piene del Nilo, le mutazioni millenarie del Sahara e i grandi cicli astronomici della Terra. In questo intreccio di forze naturali, gli uomini hanno negoziato per secoli con l’acqua e con la terra dove stabilirsi, coltivare, celebrare i propri culti e seppellire i morti.

Ma la metamorfosi non appartiene soltanto al passato remoto. Anche l’archeologia, nel momento stesso in cui scava, modifica i luoghi che indaga, mentre i musei, attraverso lo studio e l’allestimento, trasformano continuamente la percezione della storia. È un cantiere aperto di ricomposizione, dove testimonianze parziali e nuove ipotesi generano immagini possibili, mai definitive. Al termine del percorso, lo sguardo torna a posarsi sul piccolo vaso di Hammamiya: la materia non è cambiata, ma sono mutate le domande che suscita.

«Con ECO inauguriamo uno spazio che abbiamo immaginato affinché possa evolvere insieme alla ricerca, accogliendo nuove storie e diventando un luogo di incontro e confronto fra discipline, prospettive e persone» spiega Enrico Ferraris, curatore del museo e coordinatore scientifico del progetto. «È forse questa l’opportunità che personalmente trovo particolarmente interessante esplorare: non soltanto continuare a conoscere i mondi che ci hanno preceduto, ma trovare, insieme al nostro pubblico, nuovi modi di interrogarci su come costruiamo la conoscenza e su come cambia anche il nostro modo di guardare e comprendere il mondo».

Quando i dataset diventano materia visiva

A differenza di molte installazioni multimediali orientate alla pura spettacolarizzazione o alla replica scenografica di un ambiente antico, questa macchina narrativa punta sul data-driven storytelling. Interi database astronomici, paleoclimatici, idrologici e geomorfologici dialogano in tempo reale con i repertori iconografici e gli archivi storici, incluse le fotografie delle campagne della Missione Archeologica Italiana d’inizio Novecento.

I numeri si traducono in movimento: serie astronomiche condensano decine di migliaia di anni di storia terrestre; dati satellitari e studi su oltre 70 specie di flora e fauna restituiscono l’immagine di un Sahara verdeggiante, solcato da fiumi e laghi oggi prosciugati; quasi 500 segni iconografici, censiti su più di 600 vasi predinastici, compongono un atlante visivo degli albori della civiltà egizia.

Il progetto porta la firma di una squadra interdisciplinare interna coordinata da Enrico Ferraris e formata da Johannes Auenmüller, Paolo Del Vesco, Federica Facchetti, Cédric Gobeil, Martina Terzoli, Federica Ugliano, Divina Centore e Tommaso Montonati, raccogliendo l’eredità delle prime sperimentazioni avviate nel 2024 alle Gallerie d’Italia – Torino con la mostra Paesaggi/Landscapes. L’infrastruttura audiovisiva è stata sviluppata da Acuson su progetto di RIBES Digilab e Robin Studio, quest’ultimo autore anche della regia visiva. L’operazione è stata resa possibile dal contributo di Lavazza Group e Brightstar, il cui sostegno finanzierà un ciclo annuale di visite guidate gratuite e l’apertura serale a ingresso libero dal 23 al 29 novembre, dalle 19.00 alle 22.00, nell’ambito dei “Notturni Immersivi”. Una volta conclusi tutti i cantieri, l’accesso alla sala resterà permanentemente gratuito.

L’Atrio Duse, il ritorno della Mensa Isiaca e la nuova identità

L’apertura dello spazio digitale si inserisce in un più ampio ridisegno architettonico dell’intero complesso barocco. Torna infatti fruibile l’Atrio Duse, sul retro dell’edificio, destinato a diventare uno dei tre accessi principali insieme a quelli di Via Accademia delle Scienze e Via Maria Vittoria. Riprogettato dallo studio olandese OMA di Rotterdam, l’atrio esibisce ora un nuovo scalone dedicato all’egittologo Ernesto Schiaparelli e valorizza un’antica muratura romana inglobata nella struttura.

Parallelamente, nel piano ipogeo riaprono le sale che ripercorrono le vicende dell’istituzione, con un allestimento rinnovato per la Mensa Isiaca. Questa tavola d’altare in bronzo — intarsiata con fili e lamine d’oro, argento, rame, zinco, stagno e niello, con la dea Iside in trono al centro — fu forgiata probabilmente a Roma nel I secolo d.C. per un santuario nei pressi del Campo Marzio. I suoi segni incisi, per secoli scambiati per geroglifici misteriosi prima che se ne riconoscesse la natura puramente ornamentale, affascinarono gli eruditi fin dal 1527, quando l’opera entrò nella raccolta del cardinale Pietro Bembo (guadagnandosi l’appellativo di Tavola Bembina), per poi passare nel 1592 al duca Vincenzo Gonzaga e approdare infine nelle collezioni sabaude nel 1626.

Il percorso didattico si arricchisce inoltre del corner “Lo scavo archeologico – Come leggere gli strati della terra?”, collocato accanto alla cappella rupestre di Ellesiya. Attraverso infografiche, testi e video, l’installazione traduce nello spazio fisico i contenuti di un nuovo portale web dedicato all’archeologia preventiva e alle professioni dello scavo, realizzato insieme a Gruppo FS e all’associazione no-profit Archeolog. A suggellare questa fase di transizione arriva infine il restyling del marchio istituzionale, affidato ancora una volta allo studio Migliore+Servetto, già autore del rebranding del 2015, per allineare l’identità grafica alla metamorfosi fisica e culturale del museo.