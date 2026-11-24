Rischio gelo, crisi geopolitiche e stoccaggi ai minimi dal 2013 spingono il gas TTF a 90 €/MWh. Perché l’Europa paga nove volte più degli Usa

La spaccatura geografica tra le due sponde dell’Atlantico si sta rendendo sempre più manifesta in un settore fondamentale per l’economia e il benessere dei cittadini: quello dei costi del gas naturale.

La differenza tra Stati Uniti ed Europa è evidentissima, mentre negli Stati Uniti le quotazioni arretrano intorno ai 10,00 euro al megawattora, il Vecchio Continente vede invece i prezzi continuare a salire. Sulla piazza di riferimento di Amsterdam, il gas TTF ha infatti raggiunto i 90 euro al megawattora.

I motivi dello scarto tra Usa ed Europa

Alla base di questa forbice ci sono modelli energetici opposti. Gli Stati Uniti coprono infatti quasi interamente (circa il 90%) il proprio fabbisogno con la produzione interna, aumentata grazie a nuove tecniche di estrazione come lo shale gas e al fracking.

Washington è il quarto Paese al mondo per riserve accertate di gas naturale (dopo Russia, Iran e Qatar) e dispone di scorte ampie che attenuano le tensioni di breve periodo. Questo fa degli Stati Uniti un’isola relativamente protetta dalle turbolenze del mercato globale.

L’Europa, al contrario, deve importare la maggior parte del gas che consuma. Tolti i gasdotti da Nordafrica e Azerbaijan, il Vecchio Continente è costretto a importare il costoso Gas naturale liquefatto (GNL), due terzi del quale arriva proprio dagli Stati Uniti.

Alla posizione fragile dell’Europa si aggiungono gli inevitabili fattori congiunturali, come la guerra in Medio Oriente, che ha avuto conseguenze dirette per l’import di gas naturale. Senza dimenticare le sanzioni alla Russia, che impediscono di comprare l’economico gas di Mosca e, a partire da gennaio 2027, anche il GNL.

Il risultato è un divario storico: il TTF viaggia oltre i 90 €/MWh, mentre il benchmark americano resta intorno ai 10 €/MWh.

Il meteo sfavorevole

La seconda spinta al rialzo arriva dal clima, e le previsioni per le prossime settimane non sembrano offrire tregua.

Tra il 10 e il 12 novembre, infatti, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine ha rilevato un raro riscaldamento stratosferico improvviso (SSW), l’evento più precoce mai registrato dall’inizio delle serie storiche nel 1958, che potrebbe spingere masse d’aria gelida verso l’Europa nord-occidentale.

Non si tratta di un dettaglio tecnico, quando il vortice polare si indebolisce, l’aria fredda tende a scendere verso latitudini più basse, aumentando la probabilità di ondate di gelo prolungate su Regno Unito, Francia, Germania e Nord Italia.

Già a inizio novembre i prelievi netti dagli stoccaggi europei hanno raggiunto una media di circa 3,4 TWh al giorno, il livello più alto per quel periodo dal 2011. Secondo le stime, se le temperature tra il 2 e l’8 dicembre fossero di 5°C inferiori alla media stagionale, la domanda aggiuntiva di gas per riscaldamento sarebbe di circa 1,1 miliardi di metri cubi.

Un solo evento di gelo basterebbe quindi a erodere il margine di sicurezza accumulato con il caldo di ottobre e ad accelerare i prelievi, amplificando la sensibilità del mercato a ogni annuncio meteo.

In un sistema già teso, anche una previsione di freddo a dieci giorni di distanza può far scattare acquisti di copertura e spingere il TTF verso l’alto.

Scorte a livelli critici

Il punto più delicato resta lo stato degli stoccaggi. Il riempimento europeo delle scorte si è attestato sotto il 70%, il livello più basso dal 2013, con un deficit di circa 199 TWh rispetto alla media quinquennale.

In Germania gli impianti sono intorno al 57%, uno dei “buchi” più grandi del continente, e anche paesi tradizionalmente virtuosi come l’Italia mostrano margini più ridotti rispetto agli anni passati (circa l’86%, contro il 94% del novembre 2025).

Ma il dato percentuale non racconta tutto: circa il 65% della capacità europea si trova in giacimenti esauriti e il 14% in acquiferi, impianti in cui più gas si estrae, più la pressione cala e più diventa lento il prelievo.

Con scorte già esigue, l’Europa rischia quindi non solo di consumare in fretta il gas disponibile, ma di avere una capacità di erogazione ridotta proprio durante i picchi di freddo. Questo la rende più dipendente dalle importazioni di GNL, in un mercato globale dove deve competere con l’Asia e dove i volumi aggiuntivi americani arriveranno solo tra il 2027 e il 2028.

Per i consumatori finali l’effetto non è immediato, conta il tipo di contratto, i tempi di aggiornamento tariffario e le misure di mitigazione. La direzione però è chiara, in un’Europa energeticamente più fragile i costi rimarranno più elevati.