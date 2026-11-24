Giovedì 12 novembre Microsoft 365 ha perso colpi: Outlook irraggiungibile per molti, problemi anche per Teams e Copilot. Il giorno dopo, negli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration ha bloccato per quasi cinque ore le partenze dei voli su tutto il territorio nazionale, per un’anomalia nella rete del controllo aereo. Lunedì 16 è toccato alle transazioni di JPMorgan Chase, rallentate da un problema software, e alle partenze di United Airlines, rallentate da un altro guasto. Nel giro di pochi giorni spedire una mail, trasferire denaro e prendere un aereo è sembrato meno scontato del previsto.

La tentazione, immediata e inevitabile, è stata immaginare un attacco informatico. L’idea di un hacker capace di mettere in difficoltà mezzo mondo affascina, almeno finché non siamo noi a dover prendere l’aereo. Questa volta, però, i fatti raccontano incidenti differenti, senza un collegamento dimostrato fra loro né evidenze di un’unica offensiva cyber. Microsoft ha indicato problemi tecnici, la FAA un’instabilità di rete e le altre aziende guasti dei propri sistemi. La spiegazione sembra quasi deludente e forse proprio per questo molto interessante, perché solleva immediatamente una domanda: possibile che un mondo che funziona così bene riesca a fermarsi tanto facilmente?

Da decenni eliminiamo ciò che rallenta i processi: scorte nei magazzini, duplicazioni, passaggi intermedi, tempi morti e controlli umani che un programma può eseguire più in fretta. Il risultato è stato straordinario. Compriamo, vendiamo, comunichiamo e ci spostiamo a velocità impensabili una generazione fa. Nel frattempo, abbiamo cominciato a considerare qualunque margine inutilizzato come un difetto da correggere, qualsiasi attrito come una minaccia al progresso.

Prendiamo un magazzino. Avere merce di riserva significa occupare spazio e immobilizzare denaro: due cose che un buon indicatore di efficienza non ama. Peccato che quella stessa merce diventi preziosa quando le consegne si interrompono e chi sa intervenire manualmente costa anche quando non serve; una struttura di riserva è un investimento che speriamo inutile. Nei conti quotidiani sembrano inefficienze, ma quando qualcosa va storto potrebbero essere ciò che ci permette di non chiudere tutto.

La questione si complica quando colleghiamo organizzazioni che hanno compiuto scelte perfettamente razionali. Un’azienda riduce le scorte perché il fornitore consegna in tempo reale; il fornitore centralizza i sistemi perché costa meno; una piattaforma concentra milioni di operazioni perché così riesce a svolgerle più velocemente. Ogni pezzo migliora i propri numeri, mentre l’insieme accumula dipendenze. Un piccolo incidente può allora incontrare un componente che lavora senza margini e trasformarsi in un problema molto più grande. Non sappiamo quanto tutto ciò abbia inciso in questi guasti, e sarebbe sbagliato inventare una causa comune. L’efficienza delle parti, però, non garantisce l’efficacia dell’insieme. Spingendo ogni componente al limite rischiamo di perdere la capacità di assorbire errori inevitabili.

C’è un particolare, nella vicenda degli aeroporti americani, che merita attenzione. Lo stop dei voli è stato disposto per precauzione, per non compromettere la sicurezza. Dal punto di vista dell’efficienza migliaia di aerei a terra sono un disastro; dal punto di vista della capacità di governare un’emergenza, poter dire «ci fermiamo» è una risorsa. In certi momenti rallentare non significa aver perso il controllo, ma dimostrare di conservarlo.

A questo punto nel motore di questo sistema stiamo inserendo (forse molti lo hanno già fatto) l’intelligenza artificiale, che promette decisioni e operazioni ancora più veloci. Potrebbe persino aiutarci a prevenire gli incidenti. Se, però, useremo quella potenza soltanto per eliminare gli ultimi tempi di verifica, le ultime ridondanze e gli ultimi spazi di intervento umano, avremo guadagnato velocità senza necessariamente migliorare la capacità di arrivare a destinazione.

Forse è giunto il momento di rivalutare una parola che abbiamo trasformato quasi in un insulto: inefficienza. Non lo spreco, ma la scelta di conservare risorse, tempo e competenze che normalmente non servono. È il dilemma dell’assicurazione: la paghiamo ogni anno sperando che quei soldi siano buttati. Se ci ostiniamo a misurare soltanto quanto un sistema sa produrre quando tutto funziona, continueremo a sorprenderci di ciò che accade quando qualcosa smette di funzionare. Forse la prossima conquista del progresso, se vogliamo averne uno, potrebbe essere imparare ad essere tranquillamente più inefficienti.