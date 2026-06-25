Allarme rosso, la Serie A perde anche Nico Paz (che torna al Real e finisce all’asta)

I madrileni si riprendono il talento argentino e le possibilità di rivederlo in Italia non sono alte. E’ l’estate in cui il nostro campionato sta perdendo alcuni dei giocatori di maggior appeal…

Il Real Madrid ha deciso che il percorso di crescita di Nico Paz è sufficiente per riportarlo a casa. Se non per inserirlo nella rosa esagerata di talenti messa a disposizione di Jose Mourinho, quanto meno per monetizzare il talento del 21enne nazionale argentino che ha trascinato il Como alla storica qualificazione alla Champions League. La Casa blanca, dunque, eserciterà il diritto di recompra a 10 milioni di euro, uno dei tre step pattuiti nell’accordo con il club lariano, per poi rimettere Nico Paz sul mercato.

Destinato dove? In teoria il Como potrebbe anche riprenderselo mettendo sul tavolo 60 milioni di euro e concedendo al Real Madrid un’ulteriore diritto di riacquisto nel 2027 a prezzo maggiorato (80), ma se l’operazione non fosse possibile per i limiti che, una volta entrato nel mirino della Uefa, la società del presidente Suwarso deve iniziare a rispettare, ecco che il rischio concreto è che si avvii un’asta a livello europeo con le italiane tagliate fuori.

La lezione dello “scippo” di Marco Palestra, finito al Chelsea in un pomeriggio dopo che l’Inter lo aveva trattato per mesi arrivando a offrire oltre 50 milioni nella convinzione di aver trovato la quadra, deve essere di monito. Nico Paz è un assegno circolare in mano al Real Madrid e solo la quantità enorme di giocatori con caratteristiche simili già presenti in rosa spinge Florentino Perez a pensare di venderlo al miglior offerente.

Ad asta aperta e senza alcun ulteriore vincolo di recompra, condizione eventualmente concessa solo al Como con il prezzo fissato in 60 milioni, l’argentino difficilmente non attirerà le attenzioni delle big d’Europa. Ecco perché l’accostamento all’Inter sembra di difficile concretizzazione, nonostante i dirigenti nerazzurri da due anni stiano seguendo la parabola di crescita di Nico Paz e vantino rapporti di amicizia tra il vice presidente Javier Zanetti e il padre del giocatore oltre che tra Marotta e Perez.

E’ possibile che un pensiero e un tentativo vengano fatti, è difficile immaginare un finale diverso da quello di Nico Paz lontano dalla Serie A che rischia di perdere nella stessa estate alcuni dei giocatori di maggior appeal dell’ultima stagione. Dusan Vlahovic non ha rinnovato con la Juventus, di Palestra e dello sbarco alla corte del Chelsea si è scritto tanto, Luka Modric potrebbe non tornare al Milan così come Romelu Lukaku lasciare Napoli. Tutti segnali della difficoltà ormai strutturale del nostro calcio di stare sul mercato.