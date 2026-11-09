Iran, Vance tenta la via diplomatica: il duello con Rubio per il 2028

L’amministrazione Trump punta alla svolta diplomatica con l’Iran? Secondo quanto rivelato dal capo dell’intelligence turca Ibrahim Kalin, il vicepresidente americano, JD Vance, dovrebbe incontrarsi la prossima settimana a Doha con il segretario del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei. La notizia è stata data poco prima che Donald Trump e il suo vice ricevessero a Washington il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Un funzionario di Teheran ha smentito quanto sostenuto da Kalin, negando che, almeno per ora, sarebbe previsto un incontro tra Vance e Rezaei. Resta tuttavia il fatto che, poche settimane fa, il numero due della Casa Bianca aveva inviato allo stesso Rezaei una lettera, proponendogli di rilanciare le trattative diplomatiche all’interno di un quadro improntato agli interessi nazionali tanto degli Stati Uniti quanto della Repubblica islamica. In particolare, secondo Vance, Teheran, in cambio di un allentamento delle sanzioni, dovrebbe accettare di rinunciare concretamente allo sviluppo degli armamenti atomici.

La partita americana in Iran

Un punto interessante risiede nel fatto che Rezaei intrattiene storici legami con le Guardie della rivoluzione islamica: quegli stessi pasdaran che finora hanno costantemente premuto per mantenere la linea dura nei confronti di Washington. È quindi possibile ipotizzare che, con la sua missiva, il vicepresidente statunitense abbia tentato di avviare un dialogo con l’ala oltranzista del regime khomeinista: ala che, mantenendo alta la tensione negli stretti, è riuscita a far alzare il costo dell’energia, danneggiando così il Partito repubblicano alle ultime elezioni di metà mandato. Bisognerà adesso capire se i pasdaran proseguiranno nella linea dura o se, al contrario, sposeranno l’orientamento più diplomatico finora auspicato dal presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Non solo. Quella iraniana è una partita che si gioca anche all’interno della stessa amministrazione americana. Vance ha sostenuto che il conflitto con Teheran sia stata la causa principale della debacle repubblicana alle Midterm: un’opinione che è stata condivisa sia dal figlio di Donald Trump, Donald jr, sia, per quanto a denti stretti, dallo stesso presidente americano. Il vicepresidente è sempre stato un deciso fautore della diplomazia con Teheran e, sotto questo aspetto, è entrato da mesi in rotta di collisione con il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che, più vicino alle posizioni di Benjamin Netanyahu, promuove un approccio bellicoso nei confronti della Repubblica islamica.

Il duello fra JD Vance e Marco Rubio sull’Iran

Adesso, Vance sembra avere maggior margine di manovra sulla questione iraniana. E questo non solo in conseguenza della sconfitta repubblicana alle Midterm ma anche perché la posizione di Hegseth si è notevolmente complicata. Un suo siluramento dal Pentagono non è escluso, mentre la Camera dei rappresentanti si prepara, anche con l’appoggio di alcuni deputati del Grand Old Party, a metterlo sotto impeachment.

Tuttavia, il vicepresidente deve muoversi con cautela, visto che Marco Rubio è apparso scettico sulla possibilità di un accordo con Teheran. «Non direi che siamo sull’orlo di una svolta. Al momento, i negoziati non sono stati molto produttivi perché le richieste iraniane non sono solo inaccettabili, ma in alcuni casi oltraggiose, ridicole e davvero irrealistiche», ha dichiarato il segretario di Stato americano che, esattamente come lo stesso Vance, potrebbe prima o poi candidarsi alla nomination presidenziale repubblicana del 2028. Una sfida, quest’ultima, che vedrà al suo centro soprattutto il dossier iraniano. Chissà quindi che il duello tra il vicepresidente e Rubio non sia già cominciato.