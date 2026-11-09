Campionato Mondiale Pizza DOC: la competizione che celebra uno dei simboli italiani

La cornice (o meglio, il cornicione, visto che si parla di pizza) è quello dei templi dorici di Paestum (provincia di Salerno), il sito archeologico considerato esempio unico della cultura della Magna Grecia. D’altronde, anche quella della pizza è un’arte a tutti gli effetti. E in quanto arte, merita una competizione che ne valorizzi la sua importanza per la storia e la cultura italiana.

Ed ecco che, da martedì 10 a giovedì 12 novembre, torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. Si tratta della dodicesima edizione di uno degli eventi più importanti e sentiti di questo settore gastronomico a livello internazionale, aperta sia ai pizzaioli sia a quelli internazionali. La competizione si terrà all’interno degli spazi del Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso.

Il programma del 2026 vive anche nel ricordo del compianto Antonio Giaccoli, scomparso il 30 giugno scorso, che di questo Campionato è stato l’ideatore e la guida negli anni passati. Un’iniziativa che, peraltro, traduce in un’opportunità concreta uno dei valori in cui Antonio credeva di più: i giovani e la loro formazione.

E sono ben 24 le categorie per professionisti, 3 trofei speciali e 1 categoria per amatori a cui possono iscriversi i partecipanti della dodicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC: 4 categorie Top dalle quali si decreterà il nome del Campione Mondiale Pizza DOC 2026, 8 categorie Special, 4 categorie di gruppo, 3 categorie di abilità, 3 trofei speciali, 1 gara amatoriale.

Le categorie del Campionato Mondiale Pizza DOC

Queste le 4 categorie Top dalle quali verrà eletto il nome del Campione Mondiale Pizza DOC 2026:

Pizza Classica, ovvero la pizza specialità del concorrente;

Pizza Margherita DOC, anche senza rispettare il disciplinare Stg;

Pizza Contemporanea, realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto;

Pizza a Ruota di Carro, la classica pizza napoletana dal diametro tra i 35 ed i 40 cm.

Ecco invece le 8 categorie Special:

Pizza in Teglia, ovvero la classica pizza a fette;

Pizza in Pala, la classica pizza scrocchiarella;

Pinsa Romana, famosa per la sua forma ovale;

Pizza senza Glutine, la pizza gluten free margherita o classica;

Pizza Fritta, il classico «battilocchio» o quella larga con «due pettole»;

Fritti, ovvero le 3 tipologie di fritto classico e contemporaneo come il crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta;

Pizza Gourmet, la pizza realizzata come un piatto di alta ristorazione, sia salata che dolce;

Pizza Romana a mattarello, novità di quest’anno, ovvero la classica pizza tonda romana stesa con il mattarello;

E le 4 categorie di Gruppo:

Pizza in Team, con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti;

Pizza a due, la collaborazione con uno chef o pasticciere o pizzaiolo;

Brand di Pizzeria, un vero e proprio minitorneo tra grandi catene di pizzerie;

Pizza DOC School, ovvero il concorso dedicato agli istituti scolastici alberghieri.

Le 3 categorie di Abilità, invece, sono:

Free Style, il vero spettacolo acrobatico tra pizza e pizzaiolo;

Pizza più larga, la pizza dal diametro più lungo;

Pizza più veloce, la pizza stesa nel minor tempo possibile.

Questi, invece, i 3 trofei dell’edizione 2026:

Trofeo Panuozzo DOC, dedicata ad un vero e proprio fratello della pizza;

Trofeo Pizza e Vino dove si celebra e si premia il pairing tra pizza e calice di vino;

Trofeo Pizza e Drink ovvero il pairing tra pizza e cocktail.

E infine Pizza DOC Lovers, la categoria per i pizzaioli amatoriali, vera e propria intuizione di Giaccoli. Insomma, un appuntamento imperdibile per gli amanti di quello straordinario prodotto che, in Italia e all’estero, è uno dei maggiori simboli della cultura gastronomica della nostra nazione.