Piani terapeutici, arriva una novità per i pazienti: il rinnovo si potrà fare anche da casa

Agenas ha pubblicato il modello nazionale per rinnovare la terapia da casa. Ecco come funziona, a chi è rivolto e cosa fare per sapere se il servizio è già attivo nella propria struttura

Rinnovare il piano terapeutico senza uscire di casa? Per chi ha una malattia cronica e deve tornare dallo specialista ogni pochi mesi solo per farsi confermare una cura, potrebbe presto essere possibile. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha infatti messo a punto un modello nazionale per fare il rinnovo in televisita, cioè con un controllo medico a distanza. Il documento è online sulla Piattaforma nazionale di telemedicina. Non vuol dire che basterà una videochiamata e non cambierà tutto da un giorno all’altro. Il modello è una guida per le Regioni e le aziende sanitarie, che dovranno trasformarla in un servizio vero e proprio.

Rinnovo del piano terapeutico a distanza: come funziona

Il piano terapeutico è il documento con cui lo specialista autorizza la prescrizione di certi farmaci, fissando per quanto tempo e a quali condizioni vanno assunti. Ogni tanto va rinnovato: serve a controllare che la cura faccia ancora bene e che il paziente ne abbia ancora diritto. Il nuovo modello prevede un percorso in sei fasi. Parte dal monitoraggio della scadenza, passa per la preparazione e la visita online e si chiude con la registrazione dell’esito, il rinnovo e il referto nel Fascicolo sanitario elettronico, cioè l’archivio digitale personale dei documenti sanitari. Prima dell’appuntamento il paziente può inviare esami e rispondere a domande sull’andamento della cura. Al termine lo specialista può confermare la terapia, cambiarla, sospenderla o non rinnovare il piano.

Chi può rinnovare il piano terapeutico in televisita e quando serve la visita in presenza

È il medico a decidere se un paziente può rinnovare il piano terapeutico in televisita. Non sarà possibile per chiunque abbia un piano terapeutico, e restano invariate le regole di prescrizione stabilite dalla normativa e da Aifa. Se servono un esame obiettivo, nuovi accertamenti o compaiono sintomi diversi, il paziente sarà indirizzato alla visita in presenza. Il modello può essere applicato anche ai medici di famiglia, per i piani che già possono rinnovare in autonomia.

Rinnovo del piano terapeutico: quando avviare la procedura

Per evitare interruzioni nelle cure, Agenas suggerisce di avviare la procedura indicativamente almeno 30 giorni prima della scadenza, con avvisi automatici e agende dedicate. In questo modo c’è il tempo per inviare gli esami e fissare la televisita senza arrivare all’ultimo giorno.

Anziani e fragili: il rischio che televisita diventi un ostacolo

La comodità della visita da casa può essere però un boomerang proprio per chi avrebbe più bisogno di evitare di dover andare di persona. Come fa un anziano che vive solo, senza smartphone o con poca dimestichezza con le videochiamate? Per lui un collegamento online può essere un ostacolo, più che un vantaggio. Per questo è prevista una valutazione, prima di avviare il percorso telematico, per verificare se il paziente è in grado di affrontare la televisita. Quando serve, si può contare sull’aiuto di un familiare, di un caregiver o di personale di supporto che accompagni il collegamento. Chi non è idoneo continua a essere seguito in presenza. Cosa fare, in pratica se si ha un piano terapeutico attivo? Chiedere al centro prescrittore, con un po’ di anticipo, se il servizio di rinnovo con telemedicina è attivo, quali esami inviare prima della visita e se è previsto un aiuto per chi ha difficoltà a collegarsi.