Kimi è tornato a casa: “Subito tagliatelle. I capelli? Metà rossoblù, metà tricolori”

Le tagliatelle di mamma Veronica sono il primo desiderio di Kimi Antonelli, appena sbarcato a Bologna dopo il gran premio del Messico. Il primo giorno in Italia del nuovo campione del mondo di Formula 1 dopo la lunga trasferta sudamericana: prima Città del Messico dove è arrivata la matematica certezza del titolo e poi San Paolo del Brasile per il gran premio sul circuito di Interlagos che Kimi voleva vincere in onore del suo idolo Ayrton Senna. Antonelli è atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna alle 18,15 e poco dopo ha raccontato le sue emozioni: “Non ho ancora del tutto realizzato, è tutto talmente così grande che… Quando ho capito di poter vincere? A Monza, lì ho detto andiamo a prenderlo… Ora vado a farmi una tagliatella coi miei amici e in famiglia e sì, vediamo se il finale sarà a Imola: sarebbe bellissimo chiudere con una gara in casa. Sarebbe un sogno vero”.

Il colore dei capelli

C’è una decisione da prendere e non c’è molto tempo perchè Antonelli vuole presentarsi a Londra in Mercedes per il prossimo gran premio coi capelli colorati come aveva promesso. “Devo decidere in fretta – sorride -, domani riparto per l’Inghilterra: alla fine credo li farò metà tricolore e metà rossoblù per il Bologna che presto andrò a vedere, come la Virtus. In questi giorni cercherò di divertirmi, di staccare con amici e famiglia, abbiamo ancora una tripletta da fare. Le emozioni che ho vissuto le ho riviste con emozione, poi penseremo al 2027 con l’idea di replicare”.



