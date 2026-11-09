Harry Potter, la nuova serie HBO potrebbe debuttare con una puntata da record

Il nuovo adattamento televisivo della saga di J.K. Rowling debutterà su HBO il 25 dicembre 2026. Secondo le indiscrezioni, la puntata inaugurale potrebbe avere una durata di 2 ore e 25 minuti, avvicinandosi al formato di un vero e proprio film.

Il ritorno a Hogwarts potrebbe cominciare con un episodio dalle dimensioni cinematografiche. La nuova serie televisiva di Harry Potter, prodotta da HBO e attesa per il 2027, promette di riportare sullo schermo l’universo creato da J.K. Rowling attraverso un adattamento più esteso e fedele ai sette romanzi originali. E proprio la durata della prima puntata potrebbe offrire un’indicazione delle ambizioni del progetto.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’episodio inaugurale potrebbe durare 2 ore e 25 minuti, una lunghezza decisamente insolita per una produzione televisiva e paragonabile a quella di un lungometraggio. Un’informazione che, qualora venisse confermata, suggerirebbe la volontà di dedicare particolare attenzione alla costruzione del mondo magico e alla presentazione dei personaggi destinati ad accompagnare gli spettatori nelle stagioni successive.

Un debutto che potrebbe avere la durata di un film

La scelta di un episodio particolarmente lungo rappresenterebbe una differenza significativa rispetto alle consuetudini delle serie televisive, nelle quali le puntate hanno generalmente una durata compresa tra 45 e 60 minuti. Nel caso di Harry Potter, tuttavia, il formato potrebbe rispondere a precise esigenze narrative.

La prima stagione, composta da otto episodi, sarà dedicata interamente a Harry Potter e la pietra filosofale, il romanzo pubblicato nel 1997 e portato al cinema nel 2001 da Chris Columbus. Il film originale, con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, durava circa 2 ore e 32 minuti. Il nuovo adattamento potrà invece distribuire la vicenda su diverse ore, recuperando personaggi, dialoghi e passaggi della storia che non avevano trovato spazio nella versione cinematografica.

Un nuovo cast per il ritorno a Hogwarts

A interpretare il giovane mago sarà Dominic McLaughlin, affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Tra i protagonisti adulti figurano John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer in quelli di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid.

La sceneggiatura è affidata a Francesca Gardiner, già coinvolta in produzioni come Succession, mentre Mark Mylod figura tra i registi e produttori esecutivi. L’obiettivo è realizzare un adattamento capace di sviluppare con maggiore profondità le vicende dei romanzi, conservandone la struttura narrativa e offrendo una nuova interpretazione visiva del mondo magico.

Quando esce la serie di Harry Potter

L’appuntamento è fissato per il 25 dicembre 2026, quando Harry Potter e la pietra filosofale debutterà su HBO e HBO Max, anche in Italia. La data natalizia assume un significato particolare per una saga che ha costruito parte del proprio immaginario attorno all’atmosfera delle feste, tra i corridoi innevati di Hogwarts, la Sala Grande addobbata e il fascino delle prime scoperte del giovane protagonista.

La prima stagione sarà composta da otto episodi, distribuiti secondo una programmazione settimanale che dovrebbe accompagnare gli spettatori fino al 14 febbraio 2027. Stando al calendario circolato nelle ultime ore, dopo la première del giorno di Natale, la seconda puntata arriverà il 3 gennaio, seguita dagli episodi del 10, 17, 24 e 31 gennaio. Gli ultimi due appuntamenti sarebbero invece previsti per il 7 e il 14 febbraio, con il finale di stagione fissato proprio per San Valentino.