L’11 settembre in 40 fotografie

11 settembre 2001. il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle di New York. Una data che resterà impressa per sempre nella mente di chi c’era e delle generazioni future. Foto che hanno fatto il giro del mondo

Ansa

Un gruppo di soccorritori diretto a Lower Manhattan, tra le macerie delle Torri gemelle.

Ansa

Fumo e ceneri riempiono tutta l’area attorno alle Torri gemelle colpite

Ansa

Il fumo fuoriesce dalle torri gemelle in fiamme, sullo sfondo dell’Empire State Building

Ansa

Le Torri gemelle iniziano a prendere fuoco dopo l’impatto

Ansa

Il fumo denso e scuro si sprigiona da dietro la Statua della Libertà, dove sorgeva il WTC

ANAS /EPA Photo AFPI /Doug Kanter

New York, 11 settembre 2001: attentato alle torri gemelle per opera di al-Qāʿida. Nello stesso giorno, sono quattro gli attacchi suicidi contro obiettivi civili e militari nel territorio americano. E’ l’inizio della guerra dell’Occidente contro il terrorismo

Ansa

Il cedimento della struttura di una delle due torri

Ansa

La struttura di una delle due torri inizia a crollare

Una donna ricoperta di polvere in fuga dopo il crollo delle torri

Ansa

I resti fumanti del World Trade Center alle prime luci del mattino, due giorni dopo l’attentato.

Ansa

Vigili del fuoco impegnati nelle operazione di ricerca e soccorso di eventuali sopravvissuti tra le rovine del World Trade Center.

Ansa

Il dolore sul volto di due donne abbracciate mentre osservano il World Trade Center che va a fuoco

Ansa

Una persona gettatasi nel vuoto dalla torre nord del World Trade Center

Ansa

In due foto distinte, due persone si gettano nel vuoto dal World Trade Center, andando incontro a morte certa, dopo lo schianto

Ansa

Un uomo si allontana dal WTC coprendosi il volto per non respirare la polvere delle macerie

Ansa

Gli attimi successivi al crollo del World Trade Center

Ansa

Il crollo del World Trade Center

Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei

Un gruppo di persone ricoperte di polvere si allontanano dal World Trade Center distrutto

Il World Trade Center dopo lo schianto del primo aereo

Il World Trade Center dopo il crollo della prima torre

Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei

Il World Trade Center dopo lo schianto del primo aereo

Un maresciallo della Polizia di New York aiuta una donna ferita

Un momento dei funerali del poliziotto Dominick A. Pezzulo, morto nell’attacco dell’11 settembre.

Centinaia di candele accese per le vittime degli attacchi in Union Square.

Lo skyline di New York visto da sotto il ponte di Brooklyn due giorni dopo l’attentato .

Newyorchesi in fuga sul Ponte di Brooklyn

La signora Julie McDermott aiutata da un uomo a farsi strada tra le macerie

Un sopravvissuto viene estratto dalle macerie

Lower Manhattan sovrastata da un’enorme nube di fumo, sullo sfondo del fiume Hudson

Una fotografia aerea del luogo in aperta campagna dove si schiantò il Boeing 757 probabilmente diretto vero la Casa Bianca

L’attacco al Pentagono ha causato 189 morti: 125 tra civili e militari impiegati presso l’edificio e 64 a bordo dell’aereo.

Una veduta aerea del Pentagono dopo che il Boeing 757 dell’American Airlines si è abbattuto contro un settore dell’edificio

Il Presidente George W. Bush – in visita alla scuola elementare Emma E. Booker – viene informato dal Capo del suo staff, Andy Card, del dirottamento del primo aereo contro il WTC .

A distanza di 17 anni dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, vi proponiamo una selezione delle immagini più significative e tragiche che i reporter presenti a New York consegnarono alla storia.

Queste fotografie mantengono intatta la loro incredibile potenza e ancora risvegliano dentro di noi quello stupore dolente e quella sensazione di vulnerabilità che si imposero ai miliardi di spettatori increduli davanti ai televisori di tutto il mondo.

