giovedì 11 settembre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » L’11 settembre in 40 fotografie

L’11 settembre in 40 fotografie

L’11 settembre in 40 fotografie
Redazione Panorama
Redazione Panorama
– Lettura: 4 minuti

Nell’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle, una selezione delle immagini più significative che i reporter consegnarono alla storia

11 settembre 2001. il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle di New York. Una data che resterà impressa per sempre nella mente di chi c’era e delle generazioni future. Foto che hanno fatto il giro del mondo

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Un gruppo di soccorritori diretto a Lower Manhattan, tra le macerie delle Torri gemelle.

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Fumo e ceneri riempiono tutta l’area attorno alle Torri gemelle colpite

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Il fumo fuoriesce dalle torri gemelle in fiamme, sullo sfondo dell’Empire State Building

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Le Torri gemelle iniziano a prendere fuoco dopo l’impatto

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Il fumo denso e scuro si sprigiona da dietro la Statua della Libertà, dove sorgeva il WTC

L’11 settembre in 40 fotografie
ANAS /EPA Photo AFPI /Doug Kanter

New York, 11 settembre 2001: attentato alle torri gemelle per opera di al-Qāʿida. Nello stesso giorno, sono quattro gli attacchi suicidi contro obiettivi civili e militari nel territorio americano. E’ l’inizio della guerra dell’Occidente contro il terrorismo

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Il cedimento della struttura di una delle due torri

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

La struttura di una delle due torri inizia a crollare

L’11 settembre in 40 fotografie

Una donna ricoperta di polvere in fuga dopo il crollo delle torri

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

I resti fumanti del World Trade Center alle prime luci del mattino, due giorni dopo l’attentato.

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Vigili del fuoco impegnati nelle operazione di ricerca e soccorso di eventuali sopravvissuti tra le rovine del World Trade Center.

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Il dolore sul volto di due donne abbracciate mentre osservano il World Trade Center che va a fuoco

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Una persona gettatasi nel vuoto dalla torre nord del World Trade Center

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

In due foto distinte, due persone si gettano nel vuoto dal World Trade Center, andando incontro a morte certa, dopo lo schianto

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Un uomo si allontana dal WTC coprendosi il volto per non respirare la polvere delle macerie

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Gli attimi successivi al crollo del World Trade Center

L’11 settembre in 40 fotografie
Ansa

Il crollo del World Trade Center

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei

L’11 settembre in 40 fotografie

Un gruppo di persone ricoperte di polvere si allontanano dal World Trade Center distrutto

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center dopo lo schianto del primo aereo

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center dopo il crollo della prima torre

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei

L’11 settembre in 40 fotografie

Il World Trade Center dopo lo schianto del primo aereo

L’11 settembre in 40 fotografie

Un maresciallo della Polizia di New York aiuta una donna ferita

L’11 settembre in 40 fotografie

Un momento dei funerali del poliziotto Dominick A. Pezzulo, morto nell’attacco dell’11 settembre.

L’11 settembre in 40 fotografie

Centinaia di candele accese per le vittime degli attacchi in Union Square.

L’11 settembre in 40 fotografie

Lo skyline di New York visto da sotto il ponte di Brooklyn due giorni dopo l’attentato .

L’11 settembre in 40 fotografie

Newyorchesi in fuga sul Ponte di Brooklyn

L’11 settembre in 40 fotografie

La signora Julie McDermott aiutata da un uomo a farsi strada tra le macerie

L’11 settembre in 40 fotografie

Un sopravvissuto viene estratto dalle macerie

L’11 settembre in 40 fotografie

Lower Manhattan sovrastata da un’enorme nube di fumo, sullo sfondo del fiume Hudson

L’11 settembre in 40 fotografie

Lower Manhattan sovrastata da un’enorme nube di fumo, sullo sfondo del fiume Hudson

L’11 settembre in 40 fotografie
L’11 settembre in 40 fotografie
Una fotografia aerea del luogo in aperta campagna dove si schiantò il Boeing 757 probabilmente diretto vero la Casa Bianca
L’11 settembre in 40 fotografie

L’attacco al Pentagono ha causato 189 morti: 125 tra civili e militari impiegati presso l’edificio e 64 a bordo dell’aereo.

L’11 settembre in 40 fotografie
Una veduta aerea del Pentagono dopo che il Boeing 757 dell’American Airlines si è abbattuto contro un settore dell’edificio
L’11 settembre in 40 fotografie

Il Presidente George W. Bush – in visita alla scuola elementare Emma E. Booker – viene informato dal Capo del suo staff, Andy Card, del dirottamento del primo aereo contro il WTC .

A distanza di 17 anni dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, vi proponiamo una selezione delle immagini più significative e tragiche che i reporter presenti a New York consegnarono alla storia.

Queste fotografie mantengono intatta la loro incredibile potenza e ancora risvegliano dentro di noi quello stupore dolente e quella sensazione di vulnerabilità che si imposero ai miliardi di spettatori increduli davanti ai televisori di tutto il mondo.

LEGGI ANCHE:

– 11 settembre: l’anniversario e il museo del silenzio

11 settembre:5 libri da non perdere sulla tragedia delle Twin Towers

© Riproduzione Riservata
, , , ,