L’11 settembre in 40 fotografie

11 settembre 2001. il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle di New York. Una data che resterà impressa per sempre nella mente di chi c’era e delle generazioni future. Foto che hanno fatto il giro del mondo
Un gruppo di soccorritori diretto a Lower Manhattan, tra le macerie delle Torri gemelle.
Fumo e ceneri riempiono tutta l’area attorno alle Torri gemelle colpite
Il fumo fuoriesce dalle torri gemelle in fiamme, sullo sfondo dell’Empire State Building
Le Torri gemelle iniziano a prendere fuoco dopo l’impatto
Il fumo denso e scuro si sprigiona da dietro la Statua della Libertà, dove sorgeva il WTC
New York, 11 settembre 2001: attentato alle torri gemelle per opera di al-Qāʿida. Nello stesso giorno, sono quattro gli attacchi suicidi contro obiettivi civili e militari nel territorio americano. E’ l’inizio della guerra dell’Occidente contro il terrorismo
Il cedimento della struttura di una delle due torri
La struttura di una delle due torri inizia a crollare
Una donna ricoperta di polvere in fuga dopo il crollo delle torri
I resti fumanti del World Trade Center alle prime luci del mattino, due giorni dopo l’attentato.
Vigili del fuoco impegnati nelle operazione di ricerca e soccorso di eventuali sopravvissuti tra le rovine del World Trade Center.
Il dolore sul volto di due donne abbracciate mentre osservano il World Trade Center che va a fuoco
Una persona gettatasi nel vuoto dalla torre nord del World Trade Center
In due foto distinte, due persone si gettano nel vuoto dal World Trade Center, andando incontro a morte certa, dopo lo schianto
Un uomo si allontana dal WTC coprendosi il volto per non respirare la polvere delle macerie
Gli attimi successivi al crollo del World Trade Center
Il crollo del World Trade Center
Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei
Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei
Un gruppo di persone ricoperte di polvere si allontanano dal World Trade Center distrutto
Il World Trade Center dopo lo schianto del primo aereo
Il World Trade Center dopo il crollo della prima torre
Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei
Il World Trade Center in fiamme dopo lo schianto dei due aerei
Il World Trade Center dopo lo schianto del primo aereo
Un maresciallo della Polizia di New York aiuta una donna ferita
Un momento dei funerali del poliziotto Dominick A. Pezzulo, morto nell’attacco dell’11 settembre.
Centinaia di candele accese per le vittime degli attacchi in Union Square.
Lo skyline di New York visto da sotto il ponte di Brooklyn due giorni dopo l’attentato .
Newyorchesi in fuga sul Ponte di Brooklyn
La signora Julie McDermott aiutata da un uomo a farsi strada tra le macerie
Un sopravvissuto viene estratto dalle macerie
Lower Manhattan sovrastata da un’enorme nube di fumo, sullo sfondo del fiume Hudson
Lower Manhattan sovrastata da un’enorme nube di fumo, sullo sfondo del fiume Hudson
L’attacco al Pentagono ha causato 189 morti: 125 tra civili e militari impiegati presso l’edificio e 64 a bordo dell’aereo.
Il Presidente George W. Bush – in visita alla scuola elementare Emma E. Booker – viene informato dal Capo del suo staff, Andy Card, del dirottamento del primo aereo contro il WTC .
A distanza di 17 anni dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, vi proponiamo una selezione delle immagini più significative e tragiche che i reporter presenti a New York consegnarono alla storia.
Queste fotografie mantengono intatta la loro incredibile potenza e ancora risvegliano dentro di noi quello stupore dolente e quella sensazione di vulnerabilità che si imposero ai miliardi di spettatori increduli davanti ai televisori di tutto il mondo.
