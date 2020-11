Costa l'ambasciatore

Cominciamo con una domanda a bruciapelo: lei è un fan della boy band coreana BTS?

«La devo correggere subito. Io sono un "bias" dei BTS».

Ossia?

«A chi non mastica lo slang dei Millennials e dei figli di TikTok, la parola "bias" potrebbe sembrare quasi un insulto. In realtà significa semplicemente "è il mio gruppo preferito".

Inizia con un dialogo che può apparire surreale la chiacchierata con Costantino della Gherardesca, classe 1977, uno che conosce bene i social e i trend del momento. Non solo perché ha esibito in televisione sfaccettature degne di un camaleonte, passando dai talk di Piero Chiambretti alle avventure di Pechino Express fino ad arrivare sulla pista di Ballando con le stelle, ma perché ha dimostrato di essere un perfetto «xennial».

Della Gherardesca, infatti, appartiene a quella generazione (composta dai nati tra il 1977 e il 1983) considerata «la più capace di adattarsi senza problemi ai grandi cambiamenti» dice lui. A confermarlo è la sua nomina, pochi giorni fa, ad ambasciatore della cultura coreana e del K-pop in Italia. Una rivoluzione, in termini socio-culturali, che arriva da Seoul fino al nostro Paese, di cui Costantino è diventato portavoce.

Partiamo proprio dalla Corea. Quanto è importante oggi che l'Italia si apra a una cultura così differente?

«È fondamentale. Il modello coreano prevede che le produzioni culturali spianino la strada al resto dell'economia. È un'operazione estremamente intelligente, consapevole e informata. Con la creazione della Hallyu (la Korean wave, ovvero il fenomeno artistico coreano, ndr), la Corea del Sud ha fatto sì che i propri prodotti culturali fossero adeguati a un'esportazione in tutto il mondo. È un po' ciò che succedeva in Italia negli anni del cinema di Federico Fellini, meno al giorno d'oggi in cui soffriamo un'impasse economica e culturale».

Al cinema il film Parasite ha vinto l'Oscar, i BTS sono primi nelle classifiche di tutto il mondo, vanno forti le serie tv coreane così come il beauty. Tutto questo come sta influenzando l'Italia?

«Henry Kissinger ha scritto sul Wall Street Journal che questo periodo rischia di farci fare passi indietro con la globalizzazione, e quasi di tornare alle città murate. La fine dell'era del bronzo è avvenuta quando è terminato il commercio e si sono interrotti gli scambi culturali. È stata un'epoca buia. L'Italia e gli italiani devono adottare una politica di apertura verso il mondo, sia culturale sia commerciale. È giusto che l'Italia sia legata ai suoi prodotti, ma ormai possiamo catalogare le nostre eccellenze sopravvissute in tre categorie: mobili, moda e cibo. In tutto il resto i Paesi asiatici sono più forti in questo momento, e mi auguro che grazie all'Europa l'Italia riprenda a marciare».

Come è nata la sua passione per l'Asia?

«Prima che compissi 18 anni, quando sono andato in Nepal in un monastero tibetano. Allora c'era ancora il re e la situazione era disagiata. Era un'avventura. Negli ultimi 26 anni lo scenario si è ribaltato: se uno oggi prende un aereo da una capitale asiatica e torna in Europa, ha la sensazione di rientrare in una terra più povera. Certo, ci sono eccezioni come Amsterdam, ma se uno torna da Singapore a Malpensa l'impatto è forte e impressionante. Per questo io credo sia fondamentale che gli italiani ricomincino, appena possibile, a viaggiare».

Quanto conta vivere il mondo?

«È la cosa più importante che si possa fare. Viviamo una volta sola ed è su questo pianeta. Che non solo va tutelato dal punto di vista ambientale, ma va conosciuto e capito. Non possiamo pretendere di capire l'economia italiana senza comprendere quella di tutte le altre nazioni. Io non sono un moralizzatore, ma se non ci si apre ora al mondo, io e milioni di altri italiani non riusciremo neppure ad andare in pensione».

Da chi dovremmo prendere esempio?

«Dai Paesi già avveniristici, ma anche da quelli con difficoltà. Visto il momento storico, in piena pandemia, vorrei ricordare che a Singapore lo Stato ha messo a disposizione degli anziani e delle categorie più deboli assistenti sociali che vanno di casa in casa e insegnano alle vecchie generazioni come utilizzare la tecnologia. Da WhatsApp alle videochiamate, li assistono e li accompagnano così che non si sentano soli e possano essere in contatto con i loro parenti. Questo è indispensabile ora: stare a fianco della popolazione».

Lei è stato il primo a portare sulla Rai, in un programma come Ballando con le stelle, una canzone K-pop, nello specifico Dynamite dei BTS. Per alcuni il gruppo, pur essendo al primo posto nel mondo, è ancora un fenomeno di nicchia. Concorda?

«No. Penso che abbiamo i paraocchi. Ed è bene che la gente se ne renda conto. Se proprio vogliamo dirla tutta, in realtà a essere di nicchia oggi non sono i BTS, ma i nostri cantanti che non sono conosciuti fuori dal nostro Paese. I BTS sono i più scaricati a livello globale. E portarli in televisione è stata una decisione che ci ha premiato. Devo ringraziare Milly Carlucci che ha avvallato la mia idea e si è rivelata molto aperta di mente».

Sul K-pop è nato di recente anche un podcast, K-PopCast Italia. E una delle conduttrici è una persona che lei conosce bene…

«Jennifer Poni, una delle vincitrici dell'ultima edizione di Pechino Express (la cui premiazione è avvenuta proprio nel cuore di Seoul, ndr). Con lei c'è Ara Cho, una studentessa italo-coreana. A ideare il programma è stato Paolo Quilici, uno degli autori di Pechino Express che adora la Corea. È un prodotto innovativo, loro amano ancora più di me la musica K-pop. Io la apprezzo e la decodifico, e mi cimento in tutto ciò che è contemporaneo. Ma appartengo pur sempre alla generazione cresciuta con i Depeche Mode e Lou Reed. All'inizio non è stato semplice».

Che cosa vuole dire agli italiani di oggi?

«Che devono cimentarsi a costruire il futuro del Paese e della nazione, guardando al resto del mondo. Il nostro futuro non ci verrà servito su un piatto d'argento ma ce lo dovremo costruire. E questa volta non abbiamo scelta».