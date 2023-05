Syam World Maldives, un sogno alla portata di tutti

Alle Maldive è impossibile annoiarsi soprattutto al Syam World Maldives, un resort sull’isola di Dhigurah, considerato tra i complessi turistici più divertenti dell’oceano indiano per la vasta offerta di attività e servizi che mette a disposizione dei suoi ospiti. Il resort inaugurato a ottobre 2021 è una delle strutture turistiche più grandi delle Maldive perché si estende per ben 54 ettari e vanta oltre 4 chilometri di spiaggia e 6 chilometri di barriera corallina.Il Syam è facilmente raggiungibile con 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto Velana International di Malé e 15 minuti di barca veloce ed è uno dei pochi Resort maldiviani ad avere un’offerta turistica rivolta ad ogni tipo di clientela perché comprende una serie di attività e tipologie di camere adatte a famiglie, coppie, gruppi di amici e single. Le sistemazioni per gli ospiti vanno dalle Pool Beach Villas a pochi passi dalla spiaggia, alle Water Villas sull’acqua con dei divertenti scivoli per tuffarsi in mare, fino alle strutture da 2 a 5 camere da letto per un totale di 470 unità abitative, di cui 179 sono sulla spiaggia o nelle immediate vicinanze e 291 sull’acqua, incluse le 24 residenze esclusive che fanno parte di The Beach House Collection.

La gastronomia

Non solo divertimento ma anche un’ottima cucina sono il punto di forza del Syam World Maldives, dove la ristorazione è presente con 8 ristoranti che servono tantissime specialità da tutto il mondo e 6 bar. Oltre ai due punti a buffet per la prima colazione che sono il Tempo e il Baraabaru a ridosso del mare, ci sono il Takrai che serve cucina thai, l’indiano Kurry Leaf, il Wahoo Grill, ristorante maldiviano, lo spagnolo Andalucia, un Wine Cellar, the Cube per showcooking dining e i diversi bar, con piatti e beverage di alto livello. Infine c’è l’Arigato, raffinatissimo ristorante giapponese sulla spiaggia che è riservato agli ospiti delle Beach House ma accessibile al 50% anche dal resto degli ospiti del resort.

Le attività

Nel resort del Gruppo maldiviano Sun Siyam c’e un’ampia scelta di attività studiate per i differenti targetche vanno dal surf ai “jet da caccia” marini alle passeggiate a cavallo sulla spiaggia. Ma non solo ad aggiungersi a queste attività c’è il Siyam Water World, il più grande parco acquatico sull’acqua del Sud Est asiatico, con giochi e attività, adatto a tutti; la World Sports Area, dove si trovano campi da tennis in 3 differenti superfici di gioco, un campo da calcio regolamentare FIFA, un campo da beach volley, beach cricket, campi da basket, tennis da tavolo e altre attività. Inoltre, per i bambini c’e il kids club Kidz World con ampie aree dedicate per giocare e divertirsi.Tra le novità, a Siyam World è possibile provare il primo Seabreacher alle Maldive. Con le linee aerodinamiche di un jet da caccia e lo scafo che ricorda la forma di uno squalo, il Seabreacher rappresenta una svolta avveniristica nella nautica da diporto. Muovendosi più come un aereo che come una moto d'acqua, questi straordinari mezzi semi-sommergibili possono saltare, tuffarsi sott’acqua, tagliare le onde e sono persino in grado di ruotare a 360 gradi sull'acqua.Nel resort c’è anche la possibilità di entrare in contatto con la comunità maldiviana, grazie a un mercato locale dove si possono acquistare prodotti di artigianato e alle bancarelle tipiche - le gaadiya - che offrono un saporito street food maldiviano.Tra le curiosità, c’è anche un centro di equitazione, unico alle Maldive, con possibilità di passeggiate all’alba e al tramonto in sella a uno splendido cavallo sulla spiaggia e sull’isola ci sono ben 100 gatti che spuntano ovunque dalla folta vegetazione.

L’ambiente marino

Mariyam Thuhufa, è la biologa marina in servizio dall’apertura del Siyam World, in precedenza operativa presso il Maldives Marine Research Institute. Insieme al suo team di 5 persone conduce campagne di coral propagation e reef restoration che in 12 mesi hanno già dato risultati incoraggianti. I risultati positivi sono evidenti anche dal censimento delle tartarughe marine che frequentano i reef intorno a Siyam World, che certifica numeri in costante aumento.Alle Maldive, del resto, si è ormai sviluppata la chiara consapevolezza che occorre agire in modo corretto per la tutela dell’ecosistema marino e delle barriere coralline. Per questa ragione il governo maldiviano richiede, in particolare nei resort più grandi, che vengano attuate politiche attive di sostenibilità.

Piantare una palma nel cuore di Syam World

L'esperienza inizia con la scelta della palma. Gli ospiti inizieranno quindi a scavare il terreno per inserire la pianta. Ai piedi del piccolo albero verrà poi messa una targa con i nomi degli ospiti che verranno aggiornati dallo staff di Syam World con le foto del loro albero. In questo modo gli ospiti si sentiranno legati alla palma e al resort. Questo non solo aiuterà a rafforzare il legame tra due persone o un gruppo di persone, ma aiuterà anche l'ecosistema a preservare se stesso in tutta la sua biodiversità.

La Spa

Nel complesso è presente anche la Veyo SPA (il nome significa vite, un omaggio alla folta e rigenerante vegetazione sull’isola) è il luogo dove ricaricarsi o farsi coccolare da massaggi e trattamenti eseguiti da professionisti di provata esperienza. I prodotti utilizzati sono locali e infatti, la maggior parte dei massaggi praticati, sono a base di olii medicali tradizionali maldiviani o di erbe tropicali.

Investimenti

Al Syam World si può anche investire del denaro comprando una residenza. Infatti tutte le 24 strutture abitative di The Beach House Collection sono disponibili a investitori internazionali interessati a contratti di locazione di 35 anni, con scelta tra due modelli di rendimento garantito. I proprietari possono optare per un rendimento annuo del 5% sul loro investimento o, in alternativa, per il 40% del profitto netto annuo della loro unità. I prezzi vanno da 2 milioni di dollari per una casa sulla spiaggia a 9,8 milioni di dollari per il Palace con sei camere da letto, con rendimenti totali garantiti che vanno rispettivamente da 4.375.000 dollari a 17.150.000 dollari (sulla base di un ROI annuo del 5% su 35 anni). I proprietari hanno anche fino a 45 giorni all'anno di ospitalità gratuita al Siyam World, comprese le pulizie gratuite e uno sconto del 20% su cibo e bevande, trattamenti SPA, escursioni, sport acquatici e immersioni.

Una storia da favola

Sun Siyam Resorts è di proprietà e gestito da una società maldiviana al 100%. Ahmed Siyam Mohamed ha fondato l'azienda nel 1990. È presidente e amministratore delegato del Sun Siyam Group, un gruppo eterogeneo di aziende con sede alle Maldive. Dall'apertura del primo resort oltre 20 anni fa, Sun Siyam Resorts è cresciuto fino a possedere e gestire cinque lussuose proprietà su isole private alle Maldive e un boutique hotel sulla costa orientale dello Sri Lanka.Alle Maldive, oltre a Siyam World, Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iruveli, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Vilu Reef, a Sri Lanka, sulla costa est, Sun Siyam Pasidukah. Ognuno è unico, ma ciò che li unisce tutti è il calore genuino e l'ospitalità sincera delle persone che vi lavorano, molte delle quali sono con Sun Siyam Resorts sin dall'inizio. Le radici di Ahmed Siyam Mohamed sono incredibilmente umili: originario di Kudafari, una piccola isola nell’atollo di Noonu, dove al tempo mancavano strutture educative di base, Siyam era solo uno tra le centinaia di giovani che accorrevano a Malé cercando opportunità di studio e si butta nel settore del turismo, allora in forte espansione e con pochi imprenditori locali con una visione.Mohamed ha ricevuto il Presidentìs Tourism Gold Award per l’esemplare contributo dato allo sviluppo turistico delle Maldive. Ma è solo l’ultimo di una lunga serie: come il prestigioso Premio Nazionale del Presidente delle Maldive per gli importanti servizi distinti resi durante l’anno allo sviluppo sostenibile del turismo nel Paese; il Sustainability professional of the Year al World Sustainability Congress di Dubai nel 2016, il Tourism Pioneer ai World Travel Awards 2016 e il Lifetime Achievement Award ai Maldives Travel Awards 2016. Dal 2004 è membro permanente del consiglio esecutivo della Maldives Association of Tourism Industry (MATI). A gestire il Syam world però è sua figlia Sara che ha iniziato a lavorare a Sun Siyam Resorts nel 2017, in qualità di PR Executive del gruppo e quindi come Assistant Manager PR & Marketing.Nel novembre 2020, le è stato assegnato un nuovo importante ruolo per il lancio di Siyam World Maldives come PR e Marketing Manager. Il suo apporto è stato fondamentale per lo sviluppo del brand, delle relazioni pubbliche e della comunicazione di questo nuovo resort resort, inaugurato in ottobre 2021.

Oggi è Direttore Creativo di Sun Siyam Resorts, e si occupa dello sviluppo del know how del brand e studiando e organizzando esperienze ed eventi unici per ciascuna delle proprietà di Sun Siyam.

Per ulteriori informazioni sulla destinazione è possibile visitare il sito Visit Maldives https://visitmaldives.com/en