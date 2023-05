L'Emilia Romagna si rialza. La costa pronta ad accogliere i turisti per il ponte del 2 giugno

Dopo l'alluvione, l'arcobaleno. È questo il messaggio che la costa adriatica, che corre lungo tutta l'Emilia Romagna, vuole trasmettere in previsione del ponte lungo del 2 giugno. Giornate in cui, nonostante il tempo sarà ancora leggermente instabile su tutta la penisola, dovrebbe iniziare a tornare il bel tempo e con esso il primo vero caldo estivo.

«Quello che teniamo a sottolineare» racconta a Panorama.it Walter Meoni, proprietario del Bicio Papao a Milano Marittima, «è che qui le spiagge sono perfettamente funzionanti, come prima del catastrofico alluvione».

La costa adriatica è dunque, pronta per il ponte del 2 giugno? «Assolutamente sì. Le spiagge sono agibili da sempre» ci spiega Meoni «Qui a Milano Marittima, per esempio, abbiamo avuto solo una forte mareggiata, di quelle che vediamo almeno una volta all'anno. E se devo essere sincero, non è nemmeno una delle più forti che io abbia visto».

Perché il problema, in tutto quanto accaduto e visto in questi giorni, non è mai stato il mare. «La devastazione sulle coste non è arrivata» ci spiega «Non abbiamo risentito quanto l'entroterra di quanto accaduto. Certo, il mare a un certo punto non riusciva più a ricevere lo scolo dai fiumi, ma sulle spiagge, non si è verificato nessun problema che abbia reso inagibile le strutture».

Lettini, ombrelloni, le strutture sono pronte dunque a offrire a chi vuole aiutare la costiera romagnola a risollevarsi ad accogliere gli ospiti. Certo, con qualche intoppo forse. «Non possiamo che negare che quello che è successo sia una vera tragedia» commenta Meoni «Anche a Cervia due strade lungo la statale si sono completamente allagate. E per questo, probabilmente, si potrebbero trovare degli intoppi lungo il percorso per arrivare alla costa. Ma noi siamo qui, e pronti a ricominciare a pieno la stagione».