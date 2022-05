Una notte al Moulin Rouge

A 130 anni dalla sua nascita, il Moulin Rouge apre le porte del suo iconico mulino rosso, dove si cela una stanza segreta. Grazie a Airbnb, tre coppie di viaggiatori avranno la possibile di passare una notte del mese di giugno all’interno di questo storico simbolo di Parigi.

Un viaggio nel tempo al costo di un euro ciascuno, con la possibilità di scoprire il dietro le quinte dell’iconico teatro e assistere da dei posti d’onore al famoso spettacolo del Moulin Rouge - Féerie - accolti dalla prima ballerina Claudine Van Der Bergh che racconta: «Assistere a uno spettacolo al Moulin Rouge offre alle persone un attimo di fuga dalla realtà. Gli interni ispirati alla Belle Époque all’interno del nostro amato mulino trasporteranno i viaggiatori negli anni in cui questo cabaret è nato».

Proprio per ricreare i dettagli decorativi e stilistici di questo celebre periodo storico, Airbnb ha collaborato con il famoso storico Jean-Claude Yon, esperto di storia francese del XIX secolo. Il risultato è una stanza che riproduce in maniera autentica quello che sarebbe potuto essere l’interno del mulino in quegli anni.