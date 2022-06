Xiaomi, la forza dell'ecosistema

C’è vita oltre gli smartphone. Il messaggio che lancia Xiaomi è forte e chiaro, perché dopo esser diventato il terzo produttore di telefoni smart al mondo, il brand cinese nato nel 2010 punta ora a far conoscere il suo ecosistema. Una realtà popolare da tempo sul mercato domestico, ma meno all’estero, che tra aspirapolvere, auricolari, purificatori, monopattini e centinaia di altri prodotti che spaziano dalla smart home al benessere e alla cura personale, conta a livello globale su circa 478 milioni di dispositivi collegati alla piattaforma che mescola intelligenza artificiale e Internet of Things, per avere sempre tutto connesso (quando serve).

Nello spazio 104 di Parigi, riconvertito da servizio comunale di pompe funebri in centro culturale ed espositivo, Xiaomi ha presentato davanti ai giornalisti europei un assaggio di come intende rafforzare l'ecosistema, con una sorpresa: si chiama Xiaomi Book S ed è il primo laptop 2-in-1 dell’azienda ad arrivare in Europa. Ma c’è pure una serie tv che rinnova l’offerta con pezzi di medie dimensioni (da 43 a 55 pollici), la settima versione della smart band a buon prezzo che è tra le più vendute in assoluto e il monopattino elettrico più completo e potente realizzato finora dal gruppo di Pechino. Dotato di motore da 700W, autonomia di 45 km, pneumatici da 10 pollici e sistema a doppio disco sul freno posteriore, sarà in vendita a 799,99 euro ma, a differenza degli altri prodotti, quest’ultimo arriverà in Italia più avanti, probabilmente prima di Natale, quando sarà definito il quadro normativo del settore.

TV Serie A2





La diffusione del lavoro da remoto sta cambiando le dinamiche aziendali, tanto che al momento circa il 16% delle compagnie attive su scala globale lavorano senza recarsi in ufficio. Ed è indubbio che il numero aumenterà nel corso dei prossimi anni, perché le nuove realtà pianificano il da farsi abbracciando diverse formule di smart working, mentre le vecchie aziende tendono gradualmente a dover cambiare abitudini e soddisfare le nuove esigenze dei dipendenti. Partendo da qui, Xiaomi ha cercato di condensare quanto occorre a chi sposa il lavoro agile ma necessita di determinati strumenti, come la webcam con risoluzione a 1080p e i due microfoni integrati che consentono di affrontare meglio le riunioni virtuali con i colleghi.

Laptop con display Lcd touchscreen da 12,4 pollici rimovibile per trasformarsi all’occorrenza in tablet, Book S è spesso 8,95 millimetri, pesa 720 grammi e nelle forme ricorda il Surface di Microsoft, cui si affida per il sistema operativo Windows 11. A livello di prestazioni dovrebbe garantire ciò che serve per lavorare senza problemi grazie alla combinazione tra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e l’autonomia di circa 13 ore. Come altri brand, poi, anche Xiaomi propone accessori per personalizzare l’esperienza, con la tastiera magnetica e il pennino, da acquistare a parte (a 149,99 e 99,99 euro). Disponibile dal 30 giugno, Book S sarà in vendita a 699,99 euro, con le consuete promozioni Xiaomi, che per le prime 48 ore di lancio include nel prezzo la tastiera magnetica.

A differenza di altri brand, connazionali e non, tra il pubblico di Xiaomi c’è da sempre parecchia attenzione alle smart band, che ora arriva rinnovata con un display che offre il 25% di visibilità in più rispetto all’ultimo modello. Oltre al display Amoled da 1,62 pollici, gli appassionati di sport potranno impostare gli obiettivi giornalieri e sul lungo periodo per 110 discipline, ricorrendo a tre funzioni specifiche (Carico allenamento, Durata recupero e Intensità allenamento) per valutare le sessioni e i miglioramenti alla distanza. Fitness ma anche un pizzico di salute, perché la Smart Band 7 monitora il sonno, la saturazione dell’ossigeno e la frequenza cardiaca, tenendo sempre a mente che non si tratta di un dispositivo medico e che quindi le rilevazioni possono fornire dati eventualmente da approfondire con strumentazione professionale. Con una batteria che arriva in media a 14 giorni con una singola carica, la smart band è già disponibile al prezzo di 59,99 euro.

La volontà di riempire la vita delle persone di Xiaomi spazia dal lavoro al fitness, fino all’intrattenimento. Per questo nel ventaglio delle nuove proposte ci sono anche i televisori della Serie A2, caratterizzati da un design privo di cornici, display 4K Ultra HD e, nel caso del modello di punta da 55 pollici, un campo visivo da 178° per godersi le immagini in maniera ottimale da quasi ogni angolazione. A disposizione ci sono film, partite e i contenuti di Android TV ma non solo, perché la tv è anche il telecomando del mondo Xiaomi, con l’Assistente Google integrato che consente di controllare i dispositivi collegati via Bluetooth alla piattaforma AIoT. Disponibile nei formati da 43, 50 e 55 pollici, Xiaomi TV Serie A2 è disponibile dal 28 giugno con prezzi da 449,90 a 549,90euro (con soundbar da 279 euro inclusa per chi acquisterà uno di questi televisori entro le prime 48 ore di vendita).