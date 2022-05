Xiaomi e Amazon lanciano le nuove smart TV con Fire TV integrato

Xiaomi e Amazon hanno congiuntamente annunciato la disponibilità in Italia delle smart TV della linea Xiaomi TV F2 Fire TV, prima serie di TV del produttore cinese che integra la piattaforma Fire TV di Amazon.



La line-up è composta da tre prodotti che si differenziano tra loro per la diagonale: le nuove Xiaomi Fire TV sono infatti disponibili con diagonale da 43, 50 o 55 pollici, tutte in 4K con MEMC a 60 Hz e supporto all’HDR10.

Caratteristica distintiva di queste nuove TV è un design monoscocca, con struttura in metallo e doppio supporto, unito a cornici molto sottili che le rendono un prodotto godibile e piuttosto elegante. Non manca il supporto a tecnologie come DTS Virtual:X, Dolby Audio e DTS HD, con cui il produttore cinese punta a raggiungere effetti surround di livello cinematografico.

È chiaramente presente un sintonizzatore DVB-T2/C, DVB-S2, che non darà problemi con la nuova TV digitale terrestre. Per quanto concerne la connettività, invece, troviamo il supporto al Bluetooth 5.0 (per gli accessori), il Wi-Fi dual band e gli infrarossi. Lato porte, troviamo quattro porte HDMI (tre in versione 2.0 e una in versione 2.1), due porte USB standard, una porta ottica (audio) e una porta ethernet.

La vera novità risiede comunque nel software, ovvero nella presenza del Fire OS 7 di Amazon: grazie a ciò, le nuove smart TV Xiaomi offrono agli utenti una schermata iniziale familiare e altamente personalizzabile, oltre a consentire loro l’accesso a tutta una selezione di contenuti per l’intrattenimento, grazie alla possibilità di installare app come Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay, Pluto TV e molto altro, direttamente dallo store di Amazon.

Anche il telecomando risulta molto interessante, perché integra, alla stregua della TV, l’assistente vocale Amazon Alexa, consentendo agli utenti di comandare la TV e gli dispositivi smart (compatibili) presenti in casa tramite comandi vocali: sono presenti anche quattro tasti per accedere rapidamente a tre app predefinite (Prime Video, Netflix, Disney+) e a tutte le proprie app. Non manca, inoltre, il supporto Apple AirPlay che consente agli utenti iOS di trasmettere sulla TV contenuti direttamente dal proprio dispositivo.

Si arricchisce così il panorama delle Smart TV di nuova generazione, le Xiaomi TV F2 Fire TV sono infatti già disponibili all’acquisto in Italia e vengono proposte, tanto da Amazon quanto da Xiaomi, a prezzi scontati rispetto al listino, in occasione del periodo di lancio: