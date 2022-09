Paramount+ disponibile in Italia: cosa vedere, dove e a quale prezzo

Il già ampio e agguerrito mondo dei servizi di streaming si arricchisce in questi giorni di un nuovo concorrente: si tratta di Paramount+, una piattaforma di intrattenimento disponibile in Italia dal 15 settembre 2022 che punta molto sul prezzo competitivo e su un catalogo di contenuti che si prospetta molto ricco. Diamogli uno sguardo più da vicino.



Paramount+ disponibile in Italia: più di 8.000 ore di contenuti sin dal lancio

Paramount+ arriva nel nostro Paese con più di 8.000 ore di contenuti disponibili al lancio, e nel corso dei prossimi mesi si arricchirà di ulteriori film e serie TV, anche di produzione originale (Paramount Originals). Tra questi ultimi saranno disponibili Tulsa King, la prima serie TV crime drama con Sylvester Stallone, The Offer, miniserie con Miles Teller e Juno Temple che racconterà il dietro le quinte del film cult Il Padrino, i due prequel di Yellowstone (1883 e 1923, con Helen Mirren ed Harrison Ford), Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy, la serie d'animazione dedicata al pubblico più giovane, e non solo. Già a disposizione fin da subito ci sono ad esempio Halo, la serie TV Showtime basata sulla celebre serie di videogiochi sci-fi, The First Lady, la serie antologica dedicata a tre iconiche first lady con Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson, e grandi classici come Grease, Il Padrino, Star Trek e Transformers.

La piattaforma streaming punterà molto anche sui programmi di origine locale: tra le produzioni per il momento annunciate ci sono le britanniche Sexy Beast e A Gentleman in Moscow, la spagnola Bosé, la francese MASK: Marie Antoinette Serial Killer, le tedesche A Thin Line - Una linea sottile, The Sheikh e The Chemistry of Death, e le messicane Sinaloa's First Lady e One Must Die. Tra i contenuti prodotti in Italia, sono già disponibili o in arrivo all'interno del catalogo Francesco Il Cantico (realizzato da Roberto Benigni), Vita da Carlo (con Carlo Verdone, in arrivo la seconda stagione), Circeo (serie prodotta da Cattleya che ripercorre il processo seguito al caso di cronaca del 1975), Quattordici giorni (in arrivo a fine settembre), Corpo libero (un teen-drama thriller sulla ginnastica artistica in arrivo a fine ottobre), Ti mangio il cuore (film in arrivo a gennaio 2023 con protagonista Elodie), Miss Fallaci (serie dedicata a Oriana Fallaci in arrivo nel 2023) e non solo. In più saranno disponibili le versioni italiane di alcuni popolari show come Ex on the Beach Italia (con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) e Are you the one Italia (con Luca Vezil alla conduzione).

Paramount+ ha inoltre già annunciato l'arrivo in esclusiva di titoli come Top Gun: Maverick (in arrivo entro la fine dell'anno) e Scream 5, ma anche di 150 contenuti originali internazionali entro il 2025.

Dove vedere Paramount+

I contenuti Paramount+ possono essere visualizzati tramite le app ufficiali: queste sono disponibili per smartphone (Android e iOS), tablet, PC, alcuni modelli di smart TV (Android TV e Samsung per ora), Google Chromecast, Apple TV e dispositivi Amazon Fire TV, ma anche per i decoder Sky Q e le TV Sky Glass, lanciate di recente in Italia. Si può persino accedere attraverso l’app Amazon prime e il Channel dedicato al costo di 4,99€: comodo, ad esempio, per i possessori di smart TV LG con WebOS (o di altri marchi) che non dispongono ancora dell'app ufficiale. In futuro la disponibilità dovrebbe ampliarsi ulteriormente.

Prezzi, abbonamenti disponibili e Sky Cinema

Paramount+ è disponibile in Italia dal 15 settembre 2022 con un abbonamento simile a quello di altri servizi, come Disney+ e Netflix. La sottoscrizione può avvenire a livello mensile o annuale, ovviamente con un piccolo incentivo per coloro che valutassero l'abbonamento di 12 mesi: per gli utenti italiani Paramount+ costa 7,99 euro al mese, oppure 79,90 euro all'anno, con un periodo di prova gratuito di una settimana. Fino al 25 settembre è possibile approfittare di un'offerta di lancio che consente di abbonarsi al costo di 4,99 euro al mese per 12 mesi (sempre con prova di 7 giorni). La disdetta può avvenire in ogni momento, senza costi di uscita o penali.

In alternativa, se già in possesso di Prime Video, potete acquistare il Channel Paramount al prezzo di 4,99€.

Gli abbonati Sky con il pacchetto Sky Cinema saranno sicuramente felici di sapere che il nuovo servizio di streaming è incluso senza costi aggiuntivi a partire dal 23 settembre 2022. Per aderire all'offerta si può passare dall'app Paramount+ del TV Sky Glass o del decoder Sky Q, oppure accedere all'area Fai da te del sito Sky (per chi ha il decoder My Sky).

Info: tuttotech.net