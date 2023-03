Lenovo presenta la nuova gamma di laptop Yoga: modelli, specifiche e prezzi

Lenovo presenta la nuova gamma di notebook Lenovo Yoga con Windows 11, pensata per un mondo sempre più "ibrido" e per i content creator più esigenti in termini di prestazioni, versatilità, mobilità e, perché no, design. Stiamo parlando di Lenovo Yoga Pro 9i (16" e 14,5"), Yoga Pro 7i e Yoga Pro 7, Yoga 7i (14" e 16"), Yoga 7 (14" e 16"), Yoga Slim 7 e Yoga Slim 6: andiamo a scoprire insieme caratteristiche tecniche, novità, funzionalità, design, prezzi e periodi di uscita dei laptop Lenovo.



Lenovo Yoga Pro 9i

Iniziamo da Lenovo Yoga Pro 9i, notebook di ottava generazione che viene proposto nelle versioni da 14,5 pollici e da 16 pollici con processori Intel Core fino alla tredicesima generazione, con GPU NVIDIA RTX 4070 offerta insieme a una maggiore capacità termica. Offre la potenza necessaria per modificare o eseguire rendering video, intense modellazioni 3D o progettare grafica, cosicché i creator possano ottenere un'esperienza fluida e senza stress. Per raggiungere questi obiettivi sono disponibili processori Intel Core i7 o i5 con Intel Iris Xe o GPU dedicate NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 o 4070, affiancate da 16, 32 o 64 GB di RAM.

Il nuovo modello offre un display da 14,5 o da 16 pollici con pannello mini-LED PureSight Pro da 1200 nit di luminosità di picco e con il 100% di copertura DCI-P3, sRGB e Adobe RGB. In alternativa si può optare per uno schermo IPS di tipo più "classico" ed economico. A bordo anche una webcam da 5 MP, quattro microfoni per la cancellazione del rumore, nuova tastiera con corsa da 1,5 mm e un trackpad più generoso. Viene proposto nelle colorazioni Tidal Teal e Storm Grey.

Scheda tecnica Lenovo Yoga Pro 9i:

●14,5": schermo IPS 16:10 a risoluzione 3072 x 1920 pixel con refresh rate di 120 Hz e 400 nit, oppure mini-LED a risoluzione 3072 x 1920 pixel con 165 Hz e 1200 nit

●16″: schermo IPS a risoluzione 3200 x 2000 pixel o mini-LED 3,2K

●processore Intel Core i7-13905H, 17-3705H o i5-13505H (solo 14") con Intel Iris Xe

●GPU dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 e 4070

●16, 32 o 64 GB di RAM

●SSD PCie M.2 da 512 GB o 1 TB

●connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

●batteria da 75 Wh

●sistema operativo: Windows 11

Lenovo Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i

La gamma Pro si arricchisce di altri due modelli, e più precisamente di Lenovo Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i, che offrono un maggiore compromesso per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. I due laptop si distinguono sostanzialmente per le CPU, Intel o AMD, con la prima dotata di Unison per una connessione più semplice con i dispositivi Android e iOS.

Lo schermo è per entrambi da 14,5" e offre risoluzione fino a 3K, 400 nit di luminosità massima e un refresh rate fino a 120 Hz. I processori sono gli ultimi Intel Core i7 o i5 di tredicesima generazione, o in alternativa gli AMD Ryzen 7 o 5, affiancati da GPU dedicate NVIDIA GeForce RTX 4050 o 3050 oppure Radeon 789M, 680M, 760M o 660M in base alla configurazione. La RAM può arrivare fino a 16 GB nella versione AMD o fino a 32 GB in quella Intel.

A bordo presenti quattro altoparlanti e quattro microfoni con cancellazione del rumore, un sensore a infrarossi e un sensore ToF, oltre che una batteria da 73 Wh. Le colorazioni sono le stesse del modello più su: Tidal Teal e Storm Grey.

Scheda tecnica Lenovo Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i:

●Schermo da 14,5" IPS 16:10 a risoluzione 2,5K (a 90 Hz) o 3K (a 120 Hz), eventualmente con supporto touchscreen

●processore Intel Core i7-13700H, i5-13500H oppure AMD Ryzen 7 7840HS, Ryzen 7 7735HS, Ryzen 5 7640HS o 7534HS

●GPU Intel Iris Xe con dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 o 3050, oppure con Radeon 789M, 680M, 760M o 660M

●16 GB di RAM (AMD), oppure 16 o 32 GB (Intel)

●SSD PCie M.2 da 512 GB o 1 TB

●connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1

●batteria da 73 Wh

●sistema operativo: Windows 11

Lenovo Yoga 7 e Yoga 7i

Tra le novità di oggi del produttore cinese abbiamo Lenovo Yoga 7 e Yoga 7i, due modelli che anche in questo caso si distinguono sostanzialmente per la presenza di processori AMD (Ryzen 7000) o Intel (di tredicesima generazione). Offrono un display OLED touchscreen da 60 o da 90 Hz di refresh rate (due versioni), oppure un LCD da 60 Hz, e fino a 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Caratterizzata da bordi arrotondati e da un design comfort edge, l'ottava generazione di Yoga 7 e 7i è pensata soprattutto per la maneggevolezza e la versatilità: il convertibile consente agli utenti di creare e visualizzare contenuti praticamente ovunque con funzionalità multimodali a 360 gradi che possono trasformare il dispositivo in un tablet portatile.

Scheda tecnica Lenovo Yoga 7 e Yoga 7i:

●schermo 16:10 da 14" disponibile in versione LCD (2,2K a 60 Hz con 300 nit) o OLED (WUXGA a 60 Hz da 400 nit oppure 2,8 K a 90 Hz, entrambe con supporto al touchscreen)

●AMD Ryzen 7000 oppure Intel Core i7-P28, i7-U15, i5-P28 e i5-U15 di tredicesima generazione

●grafica Intel Iris Xe

●8 o 16 GB di RAM

●SSD PCIe Gen 4 da 512 GB o 1 TB

●Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2

●Batteria da 71 Whr

●sistema operativo: Windows 11

Lenovo Yoga Slim 7 e Yoga Slim 6

Chiudiamo con Lenovo Yoga Slim 7 e Yoga Slim 6, due laptop che puntano molto sulla portabilità anche grazie allo spessore di appena 13,9 mm (come il nome del resto lascia trasparire). Il display del primo è un OLED da 14,5 pollici con risoluzione fino a 3K, con certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Eyesafe per ridurre l'affaticamento visivo. Anche qui abbiamo processori AMD Ryzen 7000 e un touchpad più grande rispetto alle generazioni precedenti. A bordo sei altoparlanti con due subwoofer back-to-back, doppie ventole, un migliore sistema per la dissipazione del calore, una tastiera di nuova concezione e una batteria da 70 Wh con supporto alla ricarica Rapid Charge Boost, che garantisce 2 ore di utilizzo con 15 minuti attaccati alla presa.

In arrivo anche Yoga Slim 6 di ottava generazione, con design sottile, leggero e resistente e un comodo chassis in alluminio progettato per la mobilità. Ora può essere configurato con processori AMD Ryzen 7000 fino all'ultima generazione, per prestazioni migliori. Il modello rinnovato viene proposto nelle colorazioni Misty Grey e Storm Grey.

Prezzi e disponibilità delle novità Lenovo Yoga in Italia

La nuova gamma di prodotti Lenovo Yoga sarà disponibile in Italia completa del servizio Affidabilità Garantita, che prevede il rimborso del costo di acquisto in caso di guasto tecnico entro il primo anno, del servizio di assistenza Lenovo Premium Care e del servizio di compensazione delle emissioni di carbonio Lenovo CO2 Offset. Ecco i prezzi e le finestre di lancio dei nuovi notebook comunicati da Lenovo:

●Yoga Pro 9i (16") e (14,5") partirà da 1899 euro e sarà disponibile in Italia a partire da maggio 2023

●Yoga Pro 7i (14,5") e Yoga Pro 7 (14,5") partiranno da 1299 euro e arriveranno in Italia da maggio 2023

●Yoga 7i (14", 8) e (16") partirà da 1399 euro e sarà disponibile in Italia da aprile 2023

●Yoga Slim 6 (14") partirà da 999 euro e sarà disponibile in Italia da maggio 2023

●La disponibilità e le configurazioni di Yoga Slim 7 (14,5") per l'Italia saranno comunicate in seguito

●La disponibilità e le configurazioni di Yoga 7 (14") e (16") per l'Italia saranno comunicate in seguito

Info: tuttotech.net