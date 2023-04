Esport, entra in gioco

Chi ha provato ad approcciarsi per la prima volta al mondo dei videogiochi competitivi probabilmente si è trovato davanti a un muro: termini sconosciuti, scelte e movimenti di gioco difficili da comprendere e una community da cercare tra diversi social network sono i problemi più comuni che il nuovo appassionato del mondo Esport deve prepararsi ad affrontare.



Una persona che sta sviluppando una curiosità per il mondo esportivo come può approcciarsi da fruitore a questa nuova passione?

Il mondo Esport si è affermato negli ultimi anni come uno dei settori in più rapida crescita ed espansione: un pubblico sparso in tutto il mondo, milioni di tifosi, migliaia di aziende interessate e pronte ad investire sono solo alcuni delle caratteristiche di questo universo, in cui giocatori e giocatrici di diverse età hanno la possibilità di confrontarsi in competizioni con persone provenienti da quasi ogni parte del mondo.

Ogni gioco ha sviluppato nel corso del tempo un suo pubblico, con un vocabolario composto da termini di gioco in diverse lingue, luoghi e social di ritrovo, aneddoti, scherzi e comportamenti tipici, formando delle vere e proprie sottoculture che è necessario conoscere per poter comunicare.

Il primo passo per approcciarsi da spettatore al mondo del gaming competitivo, per quanto scontato, è identificare un gioco che si vuole approfondire e la community esportiva di cui si vuole far parte: ogni titolo è presente su una o più console di gioco e ha una community che comunica attraverso diversi social network e piattaforme, come Twitter, Telegram, Discord o altri.

Il modo più semplice ed immediato per entrare in contatto con una community di videogiocatori è attraverso alcune ricerche su Twitch e YouTube, i due principali siti che ospitano video e dirette di giocatori professionisti e di eventi competitivi: non sarà difficile trovare giocatori che si allenano in live, che condividono video delle loro prestazioni, o canali dedicati a trasmettere e commentare i principali tornei ed eventi.

Seguire questo tipo di contenuti permetterà di entrare in contatto con i termini tecnici più usati ed iniziare ad approcciarsi al metagame del gioco, l’insieme delle strategie, oggetti e scelte più performanti e vincenti del momento.

Un altro vantaggio di queste piattaforme è dato dalle sezioni di chat e commenti: questi spazi mettono in contatto i diversi appassionati e parti di pubblico tra loro, e spesso con i creator stessi, oltre a permettere di porre domande e cercare un aiuto o una spiegazione. Seguire queste trasmissioni permetterà di iniziare a familiarizzare con i termini più importanti e specifici del titolo, oltre ad aiutare ad individuare altre piattaforme utilizzate dalla community come luogo di incontro, spesso promosse attraverso le grafiche a schermo o nei messaggi in chat.

Con un po’ di pazienza anche i termini più difficili diventeranno chiari, il gioco sarà più leggibile e sarà più semplice prendere parte alle discussioni.

Una volta padroneggiati i termini tecnici più importanti, le basi del gioco e identificati i social a cui fare riferimento sarà più facile interagire con la community esportiva scelta e dire la propria sull’argomento del momento.

Per un contatto ancora più diretto, infine, si può partecipare a fiere, eventi, raduni organizzati dai giocatori per i propri fan e tornei da seguire come pubblico, o, per provare un’esperienza diversa, da giocare come contendente: anche questi casi il numero di occasioni durante l’anno e di persone coinvolte è in costante aumento.

Non resta che provare, il mondo dell’Esport è pronto ad accogliere chiunque, basta ricordarsi sempre che dietro un nickname, un giocatore o un video ci sono altre persone!

