Leonardo, decolla anche l'Academy di Piladelphia

Raddoppia la Helicopter Training Academy di Leonardo, che apre a Philadelphia, Pennsylvania, città che già ospita il quartier generale Leonardo elicotteri negli Usa. La nuova struttura consentirà di soddisfare le esigenze di formazione dettate dalla crescente domanda di servizi di addestramento nel Nord e Sud America, attraverso soluzioni all'avanguardia nel campo della simulazione avanzata, della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale, sia per i piloti, sia per i tecnici della manutenzione.

Oltre ai simulatori full motion per AW139, AW169 e AW119, presso l'Academy di Philadelphia sarà attivo anche il primo simulatore civile al mondo per il convertiplano, basato sullo AW-609 di prossima certificazione. Il lancio della nuova Training Academy era stato annunciato durante il salone elicotteristico internazionale Heli-Expo 2019 ad Atlanta e, nonostante l'impatto della pandemia di Covid-19, è stata inaugurata due anni dopo in linea con quanto pianificato.





La nuova struttura dedicata all'addestramento rientra in un investimento di 80 milioni di dollari destinati alle attività operative negli Usa e rispecchierà i servizi già forniti dalla sua struttura gemella italiana basata a Sesto Calende (VA). Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: "Nel nostro settore solo le realtà industriali con una chiara visione, strategia e coerenza nell'esecuzione possono puntare ad un business sostenibile a lungo termine e diventare asset strategici per i loro paesi. Vogliamo essere considerati partner, non solo un fornitore, continuando a garantire servizi ed esperienze nell'addestramento eccezionali, e integriamo queste capacità nella nostra offerta unica nel suo genere in campo elicotteristico, con l'ambizione di diventare il leader mondiale del settore. Simulazione avanzata, realtà aumentata, intelligenza artificiale, tutti presenti oggi nella nostra Training Academy negli Usa, sono esempi di questa visione".

Bill Hunt, responsabile dello stabilimento elicotteristico di Leonardo negli Stati Uniti, ha dichiarato: "Abbiamo volutamente realizzato il centro nella stessa area dove si trovano i nostri uffici amministrativi, le linee produttive e il centro di assistenza tecnica non solo con l'intenzione di fornire ai nostri clienti una formazione all'avanguardia con l'impiego della tecnologia più moderna, ma anche di renderli più consapevoli della nostra organizzazione e della nostra cultura. Questo ci permette anche di mostrare come il nostro prodotto venga realizzato e mantenuto con un'attenzione costante verso qualità e sicurezza".

La Training Academy negli Stati Uniti comprende 10 aule multimediali dotate di tecnologie di ultima generazione, progettate per poter usufruire di contenuti grafici interattivi che consentono il massimo grado di simulazione e coinvolgimento degli studenti nell'apprendimento, di tre simulatori per l'addestramento alla manutenzione di elicotteri basati sui modelli AW-139 e AW119, mentre sarà presto disponibile quello del convertiplano AW609. Per la parte addestramento al volo sono presenti due simulatori "full motion": uno per l'AW139 e uno per AW169 / AW609 con funzionalità roll-on / roll-off, che consente cioè di installare alternativamente entrambe le cabine di pilotaggio sulla medesima piattaforma mobile. Inoltre, esiste già uno spazio per aggiungere in futuro un terzo simulatore di volo completo in base alle richieste del mercato. Infine, nel centro di addestramento non mancano i servizi speciali per gli studenti e le aree relax.