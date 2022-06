Nuovi Eurofighter per Madrid (e affari per l'Italia)

Al salone ILA di Berlino la Nato Eurofighter and Tornado Management Agency (Netma) ha firmato oggi un contratto per l'acquisizione di 20 jet Eurofighter di ultima generazione. Conosciuto come Programma Halcon, l'ordine coprirà la consegna di una flotta di aerei da combattimento dotati di radar a scansione elettronica e composta da 16 esemplari monoposto e 4 biposto, per sostituire la flotta di Boeing F-18 dell’Aviazione militare spagnola schierata alle Isole Canarie.

Con questa fornitura la Spagna raggiungerà il numero di 90 velivoli e la prima consegna è prevista nel 2026. Dal punto di vista industriale, la commessa l'attività fino al 2030. Mike Schoellhorn, Ceo di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Questo ordine aggiuntivo rafforza l'impegno della Spagna non solo nei confronti dell'Eurofighter, ma anche per il suo sviluppo e per l'ambiente industriale. Vorrei ringraziare il cliente per la sua posizione ferma rispetto alla difesa europea in un momento in cui è più necessaria.” L'acquisizione ha un valore di 2,043 miliardi di euro ed era stata approvata dal Consiglio dei ministri spagnolo il 14 dicembre 2021, prevedendo la fornitura degli aeromobili, dei motori, di un simulatore e dei servizi di supporto necessari al mantenimento in linea di volo. In servizio con la Spagna dal 2003, l'Eurofighter è schierato presso le basi aeree di Morón (11° Stormo) e Albacete (14° Stormo), svolgendo un ruolo chiave nel cuore della Nato nelle missioni di Air Policing fino ai Paesi baltici e, più recentemente, nel Mar Nero.

Con l'arrivo di questi nuovi esemplari la Spagna equipaggerà anche il 46° Stormo di base a Gando nelle Isole Canarie. L'Eurofighter spagnolo viene assemblato, collaudato e consegnato presso la sede di Airbus Getafe (Spagna) e la sua impronta industriale si traduce in oltre 20.000 posti di lavoro diretti e indiretti nella sola Spagna., poiché nel processo produttivo sono coinvolte le principali aziende della difesa e tecnologiche nazionali.

I nuovi aerei saranno implementati con il pacchetto software Cm02+, un importante miglioramento tattico che offre la capacità di puntare automaticamente le armi aria-superficie dopo l'integrazione del pod di puntamento Litening-III. Sono state inoltre introdotte ulteriori capacità aria-aria e aria-superficie, insieme a miglioramenti ai sistemi di comunicazione. Oggi Eurofighter è il più grande programma di difesa europeo e coinvolge Regno Unito, Spagna, Germania e Italia. Oltre alle sue capacità tecnologiche, assicura oltre 100.000 posti di lavoro. Ad oggi sono stati ricevuti 681 ordini da nove nazioni in tutto il mondo.