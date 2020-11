Il Boeing 737 Max torna a volare

Il Boeing 737 MAX, da domani, potrà ritornare a operare come velivolo da trasporto passeggeri, in quanto l'autorità aeronautica americana FAA ha fatto cadere le ultime riserve sulla sua rinnovata certificazione. Tuttavia l'operatività rimane condizionata al soddisfacimento di una quantità di requisiti ai quali dovranno essere sottoposti tutti gli esemplari fermi da oltre un anno anche se preservati nelle parti e negli impianti. Per le compagnie ora è tempo di rimetterli in linea di volo, operazione che però, stante il perdurare della pandemia, avverrà in tempi lunghi, si calcola infatti che tutti i 737Max prodotti fino allo stop, avvenuto nel marzo 2018, torneranno in servizio non prima della prossima estate. A questo link le regole dettate dalla FAA e tutta la documentazione degli eventi che hanno afflitto il bireattore della casa di Seattle:

https://www.faa.gov/.../electronic.../boeing_reading_room/