Il nuovo salotto couture di Firenze

Firenze è famosa perché culla del Rinascimento, dell'arte e dell'architettura, ma non dimentichiamo che prima ancora di Milano, Firenze è stata il cuore pulsante della moda italiana, con le sue sfilate di moda a Palazzo Pitti, le maison storiche come Pucci, Ferragamo e Gucci, i negozi di tendenza e la presenza costante di quelli che di lì a poco sarebbero diventati i "Maestri'"dello stile italiano, da Giorgio Armani a Gianfranco Ferré, da Enrico Coveri a Gian Marco Venturi.

Per queste ragioni e per la grande affluenza di turismo internazionale, Firenze risulta ancora oggi una città strategica e una delle vetrine nazionali imprescindibile, soprattutto per i grandi brand del lusso internazionale. Le vie del centro storico ospitano i nomi più 'blasonati' della moda, da Prada ad Armani, da Vuitton a Gucci e Valentino solo per citarne alcuni.

Ovviamente non poteva mancare Dior, presente già da qualche anno con un negozio nella prestigiosa via de' Tornabuoni e che dal 16 luglio scorso ha aperto i battenti in via Strozzi, sempre nel cuore della città.





La nuova boutique è un vero e proprio tempio dell'eleganza, sia per i contenuti che per gli spazi. Due piani di un palazzo storico si connettono con la città attraverso 8 vetrine che si affacciano sulla via e su piazza Strozzi.

All'interno tutto l'universo femminile di Dior forte di quell'eleganza contemporanea alla quale Maria Grazia Chiuri, direttore creativo, ci ha abituati stagione dopo stagione. Gli arredi, curati da Zachary A. Design e Alexandre Biaggi, conferiscono un'atmosfera sofisticata, grazie anche alla scelta di quelle tonalità tenui tanto care a Monsieur Dior che sosteneva: «I toni del grigio, del rosa e dell'azzurro pastello devono prevalere sempre».

A sublimare l'esperienza visiva un dipinto dello studio A+N dialoga con un'opera poetica in ceramica realizzata dalla giovane artista francese Louise Frydman. All'interno di questa nuova meravigliosa location le clienti potranno esplorare la nuova collezione di pret-à-porter A/I 2021/2022, gli accessori iconici e i nuovi progetti, i gioielli e gli orologi preziosi nati dall'estro creativo di Victoire de Castellane.