La moda protagonista su strada

La moda non ha più come unico obiettivo quello di creare tendenze, bensì di riuscire a creare capi con i quali ci sentiamo liberi di esprimere la nostra identità. Lo stesso discorso possiamo considerarlo per le automobili, ogni auto ha una personalità ideale a cui è ispirata, perciò ognuno ne acquista un modello con il quale avverte più sintonia.

Di seguito troverete alcune delle recenti collaborazioni dove moda e motori hanno incrociato le loro strade.



La nuova Classe S S680 Maybach by Virgil Abloh è un’edizione limitata con soli 150 esemplari disponibili. La combinazione bicolore rispecchia la linea del Project MAYBACH: la parte superiore della vettura è verniciata in nero ossidiana mentre le fiancate si tingono di una particolare tonalità sabbia, che ritroviamo anche per gli interni. Con il lancio della vettura viene presentata anche la relativa Capsule Collection, disegnata da Virgil Abloh insieme a Off-White. Berretti, T-shirt, felpe e guanti da gara richiamano i toni della vettura stessa.

Si rinnova anche quest’anno il sodalizio tra Chopard e 1000 Miglia, partner storico e cronometrista ufficiale da oltre 30 anni della gara. Il mondo dell’orologeria e quello dei motori sembrano contrastanti, eppure le loro strade si incrociano in qualche modo. Ad esempio possiamo parlare del rapporto con il tempo oppure la passione per la meccanica ben fatta e l’assoluta concentrazione, fondamentale per entrambi.

Una nuova e importante collaborazione triennale caratterizzerà la corsa di quest’anno.

In occasione della 40° edizione, Borsalino debutta come nuovo partner della 1000 Miglia, la gara di regolarità per auto storiche più importante al mondo, pianificata dal 15 al 18 giugno. La passione per le automobili in casa Borsalino non è una novità, al contrario è molto antica. Teresio Usuelli Borsalino, rappresentante della terza generazione della famiglia, nel 1932 partecipò alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, in Belgio. In seguito, manifestando il suo interesse per i motori, brevettò alcuni copricapo dedicati agli automobilistici come il Mambo, perfetto per essere indossato nell’abitacolo grazie alla calotta bassa.

Durante l’apertura della manifestazione verrà presentata la collezione Borsalino X 1000 Miglia, composta da 3 modelli iconici in tiratura limitata: Panama Extrafine, Panama Quito e baseball-capo.

«Siamo felici ed estremamente orgogliosi di collaborare con una delle manifestazioni italiane più apprezzate nel mondo: 1000 Miglia promuove cultura, lifestyle e territorio, proprio come Borsalino» ha dichiarato Mauro Baglietto, Managing Director della Casa di Alessandria. «Questo accordo è una concreta dimostrazione di vicinanza alle migliori espressioni dell’italian way of living che sostiene il percorso di crescita internazionale di Borsalino».