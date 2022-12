Tecnico e chic, il glamour urbano approda sulle piste

Le collezioni di moda dedicate alla stagione montana stanno cambiando l’abbigliamento stratificato antifreddo e tecnico sportivo.

Sulle piste, durante gli sport, negli chalet e a passeggio per le vie dei paesi e delle città ad alta quota, il glamour urbano è approdato definitivamente in vacanza, dove non solo si sfoggiano tanti capi eleganti e accessori tecnici perfetti ma si creano trend e ispirazioni che influenzeranno viceversa le collezioni metropolitane successive.

La potente mescola e alchimia fra i tessuti naturali performanti, i materiali high tech anti-tutto (freddo, acqua, umidità e cosi via) e le silhouette che sagomano atleticamente il corpo, aiutano ad investire denaro su capi che, finalmente, hanno tutto, funzionalità, bellezza e visione futuristica. Stilisti e marchi fashion rincorrono i grandi nomi dell’activewear, anch’essi proiettati a non lasciare più da parte eleganza e coolness.

Alcune delle ultime proposte incluse nella nostra gallery raccontano le diverse anime del mondo outdoor, quello con un tocco più vintage, i colori e le stampe audaci, l’expertise tecnico, le sperimentazioni e le varie dimensioni dei capi da neve: high performance, performance & style e après ski.

Cappotto imbottito ADD, total look DSquared2

Dieci occhiali da usare sulle piste La maschera da sci firmata Givenchy (prodotta da Thelios)

Armani sfila in alta quota Sci firmati Prada, occhiali che ripetono il logo Gucci all’infinito, giacconi graffitati dal duo di stilisti Dolce&Gabbana. I grandi nomi dell’alta moda sembrano essere caduti inesorabilmente vittime dell’abbigliamento da sci. Ma pochi sanno che fu Giorgio Armani, nel 1995, a dare il via alla tendenza. Un primato che quest’anno rivendica con una sfilata esclusiva all’Olympia Stadium, storico e suggestivo scenario di due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali (1928 e 1948) situato a pochi minuti da St. Moritz. Presentata i giorni scorsi nell’innevata meta montana, la collezione Giorgio Armani Neve raccoglie capi e accessori dedicati ai momenti da vivere in montagna. Focalizzata sull’outerwear e lo sport, la linea rispecchia lo stile e l’eleganza del marchio con una forte impronta heritage. Sono forti i richiami al design essenziale degli anni Novanta, a partire dalla palette elegante, passando per le lavorazioni accurate e i materiali ricercati. Per l’occasione, la boutique di Armani a St. Moritz - nella quale la collezione Neve è disponibile - è stata allestita con un set speciale in linea con il concept della struttura itinerante caratterizzato da elementi verticali e sottili a specchio, che riflettono l’ambiente e il panorama circostante. L’evento Giorgio Armani Neve è stato realizzato con la collaborazione dell’ente del Turismo Svizzero ed è stato progettato in modo da minimizzare il suo impatto ambientale.