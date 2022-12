Le strade dei grandi mall si animano con la magia del Natale

Ormai già da qualche giorno per le strade possiamo percepire qualche nota in sottofondo delle vivaci canzoni natalizie che ci terranno compagnia fino ai primi di gennaio, questo può significare solo una cosa: il periodo più atteso dell’anno è arrivato!

Palline, luci e alberi di Natale, la battaglia per creare la decorazione più impressionante e appariscente è iniziata, infatti ogni grande outlet ha dato prova della sua esperienza.

Fidenza Village

Fidenza Village trova la massima espressione nel periodo natalizio, infatti una volta attraversato l’arco d’ingresso tempestato di luci e colori, i visitatori vengono accolti dalla ruota dei desideri dove sui raggi possono appendere i loro desideri natalizi. Tra un negozio e l’altro si scovano delle luminose renne a grandezza naturale che accompagnano l’esperienza di shopping lungo i vari percorsi.

Dal 5 dicembre apre il mercatino di Natale, dove gli ospiti avranno l’occasione di provare qualche dolce particolare o scovare idee beauty proposte nelle suggestive casette di legno. Nelle serate del 10 e 17 dicembre ci sarà il Christmas Show, dove un corpo di ballo composto da 15 danzatori della Undergroung Milano Dance Studio contribuirà a creerà un’atmosfera magica ballando su note di festa.

Torino Outlet Village

Lo spirito natalizio arriva il 20 novembre al Torino Outlet Village con l’accensione dell’albero che capeggia il centro, accompagnato dalle luci dai piccoli alberi intorno. Per l’occasione un coro gospel ha accompagnato l’inaugurazione e ha visto i più piccoli prendere parte a un laboratorio creativo e tante altre attività dedicate a tutta la famiglia.

Tutti i punti The Mall hanno inaugurato la stagione che vedranno le installazioni presenti negli outlet fino all’8 gennaio. Grandi abeti illuminati, blu in Liguria e rossi in Toscana, scortano gli ospiti e accompagnano la corsa ai regali trasformandola in un’esperienza piacevole e accogliente. Passeggiando per il centro si possono trovare le Xmas Factory, delle strutture immersive dove è possibile giocare e confezionare i propri acquisti con carta regalo e stickers inediti, il tutto circondati da schiaccianoci e magiche palle di vetro. Per gli amanti degli effetti speciali invece le Dream Room provvederanno a creare magiche atmosfere con cascate di sfere argentate e musica suggestiva. Inoltre, per tutto il periodo natalizio i clienti riceveranno in omaggi addobbi personalizzati come alberi in legno o palline con logo per dare un tocco unico agli addobbi in casa.

The Mall

Scalo Milano Outlet & More quest’anno celebra il natale attraverso gli occhi dei bambini grazie al progetto «Cara Milano», firmato dall’event designer Vincenzo Dascanio.

Luci, colori e musica accolgono i visitatori sin dall’ingresso, il tutto accompagnato dai sei elfi mascotte, Sofia, Anna, Maria, Carlo, Ambrogio e Mario che animeranno il centro per tutto il periodo. Ogni via ha il suo tema e ognuno racconta una parte della storia di «Cara Milano», come il tram, la posta e il tunnel delle stelle. Essendo i bambini i veri protagonisti del Natale, l’iniziativa di quest’anno prevede la possibilità di acquistare delle marionette raffiguranti i sei elfi mascotte del villaggio, il cui ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione CAF Onlus.

«Questo Natale, reso concreto con il progetto Cara Milano, è per noi un grande traguardo: abbiamo consolidato la nostra collaborazione con Vincenzo Dascanio, con cui condividiamo l’obiettivo di far vivere ai nostri visitatori un’esperienza di shopping tanto unica quanto immersiva, e al contempo abbiamo concretizzato il desiderio di imprimere nella mente dei più piccoli ricordi indelebili, affiancati da esperienze coinvolgenti» afferma Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More.