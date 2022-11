Fashion Graduate: la moda di domani

Si è appena conclusa l’ottava edizione di Fashion Graduate, l’evento organizzato da Piattaforma Sistema Formativo Moda, patrocinato da Comune di Milano e Regione Lombardia. L'edizione 2022 della manifestazione ha avuto come tema quello dell’innovazione sostenibile.

Tre giorni dedicati a sfilate, talk, masterclass e workshop per contribuire a connettere sistema formativo e industria di settore e promuovere la formazione di competenze professionali competitive. Tra questi spicca anche l’innovativo progetto «Talent to Talent», un format rivolto alle migliori università e accademia internazionali che si pone come obiettivo quello di creare un canale formativo globale che favorisca in modo continuativo il dialogo tra talenti di ogni regione del mondo e crei nuovi canali di scambio e arricchimento reciproco.

Protagonisti nella prima giornata di eventi sono poi stati gli studenti dell’Accademia della Moda IUAD hanno presentato i loro lavori nel segno di «BODY-ISM», un nuovo concetto di libertà per un mondo migliore. I nove designer scelti (Aurora Paltone, Pia Francesca Affinito, Giordana Bellucci, Mirko Cavaliere, Alessia Peruzzi, Valentina Turri, Francesca Calini, Arianna Frison, Riccardo Meazza) sono partiti da una citazione di Jean Coctaeu - «Quando un’opera sembra in anticipo sul suo tempo, è vero invece che il tempo è in ritardo rispetto all’opera» - per intraprendere un viaggio personale creativo attraverso i corpi: i corpi in pericolo, corpi come motore del cambiamento, corpi vulnerabili e corpi in rivolta.

Un’analisi delle difficoltà che incontriamo ogni qualvolta proviamo a collocarci nella rete delle persone che ci circondano, come se fossimo iscritti a forza all’interno di categorie, che possono apparire naturali, ma in fondo sono solo il frutto di una costruzione sociale estremamente normata. Esseri tutti incastrati nella materialità corporea, e quindi in una griglia di idee contrastanti su cosa significano corpi, cosa sono capaci di compiere, e cosa hanno il permesso di fare.