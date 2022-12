I profumi maschili e unisex, emozionali e suggestivi

Panettone, Bosco e Magia del Camino sono le tre nuove fragranze per ambiente in edizione limitata di Acqua di Parma che evocano i profumi inconfondibili delle feste e delle celebrazioni in famiglia. Disponibili nel formato candela e diffusore sono decorate con i motivi della carta marmorizzata fiorentina.

Il marchio simbolo di eccellenza, artigianalità e stile di vita italiano, famoso da oltre 100 anni, prepara speciali kit regalo anche delle acque di colonia e dei profumi per il corpo, incartati nelle cappelliere, nelle scatole o negli eleganti sacchetti signature.

Si può trovare il mix di colonie ed essenza di Colonia, la fragranza classica e senza tempo dalle note solari, legnose e agrumate; il beauty kit Blu Mediterraneo con le specifiche Arancia di Capri, Mirto di Panarea e Fico d'Amalfi che comprendono anche le rispettive Eau de Toilette e dei set dedicati a specifici fragranze, come il dolce- amaro Yuzu o l'opulenza carismatica dell'Oud.

Per chi vuole un viaggio eclettico nell’arte del profumo di Acqua di Parma le composizioni di tre e fino a dodici fragranze in scatole artistiche, in una festa di colori e di esperienze olfattive.

L’essenza dell’alta moda di Giorgio Armani è racchiusa in fragranze uniche dagli ingredienti preziosi e inaspettati, i profumi Armani/Privé Haute Couture, che comprendono quattro collezioni: Les Eaux, La Collection, Les Terres Précieuses e Les Mille et Une Nuits. Quest’anno si aggiungono due nuovi raffinati elisir, Indigo Tanzanite e Magenta Tanzanite, in omaggio all'Africa. La pietra tanzanite, infatti, prende il nome dalla Tanzania, l'unico posto al mondo dove la gemma si può trovare. Indigo Tanzanite, d'intenso colore viola-blu, rappresenta i cieli notturni nel deserto, invece Magenta Tanzanite reinterpreta l'atmosfera della savana all'alba. Carlos Benaïm (di IFF) traduce la prima fragranza ipnotica con aromi boisé orientali (bergamotto, mandorla, latte, eliotropio, patchouli, labdano e benzoino), mentre Violaine Collas (di MANE) punta sui contrasti speziati (cardamomo, zenzero, cannella, caffè, mirra, assoluta di tabacco, vaniglia Bourbon). Sempre contenute nell’iconico flacone squadrato Armani/Privé, nei toni sfumati del blu e del viola oppure del rosa intenso.

Ispirandosi alla mistica dei legni esotici, Tom Ford presenta la collezione Enigmatic Woods dove ogni profumo Private Blend celebra legni antichi e preziosi: Santal Blush, Bois Marocain ed Ébène Fumé. Santal Blush è una fusione sensuale di legno di sandalo e spezie, come ylang ylang e cannella. Il legno di Thuya, un albero di conifere considerato piuttosto speciale e raro, è la base del piccante e stimolante Bois Marocain, abbinato alla freschezza speziata del pepe rosa e del legno di cedro Atlas Orpur. Il profumo Ébène Fumé possiede un’aura meditativa, adatto a rasserenare lo spirito e purificare, grazie all’ardente legno di Palo Santo unito a quello di Ebano e da altrettante note di cisto, pepe nero e cuoio. Per gli affezionati, si aggiunge anche l’ultima fragranza esclusiva che porta la sua firma, Noir Extreme Parfum, una versione ancor più audace e intensa dell’originale, per colpire i sensi con forza speziata e sensualità opulenta, racchiusa in un lussuoso flacone dai toni dorati metallizzati e logo nero.

La Collection Privée Christian Dior propone il neo arrivato Gris Dior, il profumo più di tutti legato alla storia dell’haute couture Dior. La fragranza è la trasposizione olfattiva del grigio Dior, colore tanto celebrato da diventare un simbolo: il grigio couture, il grigio delle emozioni della casa di famiglia dello stilista a Granville, in Normandia, e il grigio perla della facciata della boutique in Avenue Montaigne. Discreta ed elegante, la miscela creata da François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior, emana accordi fioriti per poi chiudersi con un fondo ambrato di muschio.

Etro celebra la stagione delle feste con una selezione di fragranze che riflettono la maestria artigianale e artistica della Maison nel mondo della profumeria. Ogni composizione genderfluid esalta l’incontro fra tradizione e modernità, rielaborate in chiave pop e packaging motivo Paisley oppure con tessuti provenienti dall'archivio storico. Fra le Eau de Toilette c’è il concettuale e sensuale Musk con legni pregiati e note fruttate e Via Verri, sintesi della energia del quadrilatero della moda milanese, in un crescendo di note sensuali e speziate. Fra gli esotici Eau de Parfum si può provare Udaipur, miscela dove terre e culture lontane si fondono in fiori nobili, note frizzanti e toni muschiati e speziati, oppure Patchouly dagli inconfondibili toni ambrati e vanigliati. Il fascino prezioso delle sete antiche risuona in Shantung, un jus luminoso e raffinato, intenso e gentile, come Man Rose dove la bellezza mistica della rosa incontra note speziate di incenso e toni vellutati di geranio.

Maison Crivelli presenta il suo terzo Extrait de Parfum chiamato Ambre Chromatique, sviluppato in collaborazione con il Maitre Parfumeur Quentin Bisch, un altro shock sensoriale potente, sorprendente e intenso. Thibaud Crivelli ha selezionato per l’artista una delle materie prime più essenziali per i profumi, l'ambra, ripensata poi con calidoscopici abbinamenti: bacche di rosa, vaniglia, benzoino, davana, osmanto e foglie di akigala. Speziato, caldo, sensuale, questo aroma speciale avvolge voluttuoso e dà dipendenza, risvegliando l’olfatto grazie alle materie prime ‘grand cru’ che garantiscono l'unicità di questo extrait de parfum dalla scia unica ed elegante.

Un’altra Eau de Toilette legnosa e ambrata è quella di Jean Paul Gaultier, Scandal Pour Homme, in versione maestose e imponente. Il packaging esterno è una box effetto velluto rosso intenso, pubblicizzata da un boxeur campione che incide sulla corona del tappo il sigillo della vittoria. Il kit da uomo prevede anche un deodorante e uno spray travel-size per avere sempre a disposizione le sue note carismatiche che donano alla pelle un odore estremamente delizioso.

I due prodotti suggeriti da Penhaligon's per la profumazione maschile sono Halfeti Eau De Parfum, dalla essenza speziata, e The Showmen, una scelta di mini-size stravaganti eppure delicatamente floreali. L’acquisto di uno dei prodotti può essere reso personale dallo speciale Servizio di Incisione online che permette di inserire un messaggio, un nome, le iniziali, fissati con finitura in oro o argento.

Tre nuove fragranze ispirate ai viaggi compongono la collezione David Beckham Eau De Parfum Collection prodotta da Coty, una delle più grandi aziende beauty al mondo e distribuite da Naïma, catena di profumerie presenti sul territorio italiano. Il concept dei beauty store Naïma permette una full immersion esperienziale, perfette per far vivere ognuno dei viaggi sensoriali profumati. Aromatico e fresco, Infinite Aquaporta lungo la costa dell’Oceano Pacifico, con note verdi del limone e del fico, lavanda e ninfea, legno di cedro e sandalo, e naturalmente il sentore tonificante della salsedine. Verde e legnoso, Aromatic Greenssi svela con un'esplosione di limone e menta, arricchite da accenti agrodolce di assenzio, un cuore elegante di iris talcato, foglie di violetta e mela croccante, infine, una miscela terrosa di legno di cedro, patchouli e note ambrate. Più orientale, Refined Woodsè realizzato con ingredienti iconici della profumeria esotica: cardamomo, salvia sclarea, cedro, iris, lavanda, geranio, tonka, legno di cedro e di vetiver. Il design delle bottiglie, lussuoso e minimale, riflette il carattere senza tempo, sigillate da un tappo nero e la trasparenza colorata abbinata, azzurra, verde felce e sabbia tenue.

Racchiuso in una boccetta, il nuovo Extrait de Parfum Meditation è dedicato a Ernest Hemingway, maestro della letteratura mondiale. L’idea di Claudia Scattolini è stata quella di tradurre in aroma fluido e genderless un fascino intenso, di lunga persistenza, che entra nel cuore, senza mezzi termini. Sensuale ed esotico ylang ylang accarezzato dalla vaniglia e dall’ambra grigia, aggiungendovi una spolverata di cacao, il sentore del tabacco, le note di un Bourbon sorseggiato con un sigaro sulle labbra tramite l’odore di legni preziosi come il patchouly e la quercia leggermente affumicata, per finire con le note di cuoio.

Le colonie di Jo Malone esplorano le radici britanniche. Che si tratti di villaggi pittoreschi, dolci colline, ampie spiagge domate dal vento o delle ultime novità in fatto di arte, cultura e design, tradotti in ingredienti come campanule, pere King William, querce, lavanda. Da utilizzare come distillati pure oppure in mix fra loro, per avvolgere il corpo o un ambiente, raccontando con la loro scia, memorie, immaginazione e incanto. Da quelle più iconiche, alle note intense, alla Collezione Absolue declinata in Muschio, Ambra e Oud, per concludersi con il Duo di Profumi Solidi prèt-à-porter.

Parco 1923 apre il suo primo flagship store a Milano in via Cesare Correnti 17 e lancia la nuova Eau de Parfum Riserva Regia,di colore blu,nata dai fiori più nobili dell'antica Riserva reale di caccia divenuta poi Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei più antichi d’Europa. I profumi di boschi millenari e di piante magiche e uniche, selezionati da esperti botanici, compongono via via le piramidi olfattive autoctone dei vari prodotti dell’etichetta ispirata alle piante secolari e ai fiori rari nativi. Il cuore del profumo è composto dal misterioso Maggiociondolo, letale per gli uomini e benefico per gli animali, dalle Bacche di Ginepro, dal Caprifoglio, dalla Ginestra Odorosa, dall’Angelica Selvatica, dal rarissimo Giaggiolo, il Muschio e il legno di Faggio, albero rappresentativo del parco che popola il 60% dei boschi del territorio.

Per chi ama i rituali antichi, emozionali e suggestivi, The Iconic Collection di Rituals Cosmetics combinano un mix ricercato di ingredienti attivi e note, di spezie, fiori e frutti unici, secondo le antiche tradizioni del Tibet, dell’India, della Persia o del Giappone, per citarne alcune. Ci si può rinvigorire con l’aroma delle foreste o l’ondata rinfrescante del sale marino e dell’ambra resinosa, create con oltre l’80% di ingredienti di origine naturale. Ogni profumo può essere ricaricato in versione viaggio, oppure scomposto completamente perché 100% riciclabile.

Maria Gabriela Giménez firma i profumi unisex d’autore Anconcù che utilizzano tecniche ancestrali per creazioni uniche, ognuna parte della medesima collezione, ma coniata come opera d'arte unica e irripetibile. Il Discovery Set le racchiude tutte e quattro, in modo da provare l'evoluzione di ogni fragranza sulla propria pelle e poi affezionarsi alla miscela preferita oppure in combinazione fra di loro. Vetiver Drizzle, Ladan Dusk, Elemi Sand e Rosebud Moss, i quattro canali olfattivi percorrono i loro sentieri olfattivi personali: la freschezza (agrumi, menta e legno di cedro), la tenerezza (foglie di violetta, pepe, cuoio, fieno e muschio), la provocazione (incenso, muschio, cannella, ambra e mirra) e il mistero (miscela di note verdi, rosa, gelsomino, legno di sandalo, prugna, bergamotto).