Il perfetto beauty case da viaggio

«Maggio risveglia i cuori» scriveva Giosuè Carducci. Insieme ai primi raggi di sole, la primavera porta con sé la voglia di partire, viaggiare alla scoperta di luoghi nuovi. E nulla offre quel senso di libertà, tanto agognato durante i mesi invernali, come la barca.

Piedi nudi, abiti di lino colorato da accompagnare a un caldo golfino per quando tramonta il sole e un paio di occhiali da sole. Voilà, la valigia è pronta. Ma cosa portare nel beauty case? Quando si tratta di prodotti immancabili non si può che iniziare da una buona crema solare. Da applicare più volte nell’arco della giornata su viso e corpo per evitare brutte scottature e garantire una tintarella impeccabile (e duratura).

Fondato nel 2005 da Holly Thaggard, Supergoop! Ha finalmente fatto il suo debutto in Italia grazie a Sephora. Il brand, che si è costruito una solida reputazione in materia di SPF, offre prodotti dalla texture leggera e invisibile al 100%, garantendo un finish naturale e vellutato per la pelle. Il suo «Glowscreen SPF 30» offre una protezione ad ampio spettro senza però dimenticare di far risplendere l’incarnato, grazie alla presenza di acido ialuronico idratante, vitamina B5, lavanda marina antiossidante e niacinamide. Disponibile in crema o nella comoda versione stick (SPF 50) questo prodotto è ideale per illuminare - e proteggere - viso, décolleté e spalle.

Per chi non riesce a rinunciare a un filo di trucco, l’iconico mascara firmato Too Faced, Better Than Sex, si tinge di una tonalità cioccolato irresistibilmente intensa per ciglia voluminose e definite ma dall’aspetto naturale.

Per evitare che il vento intenso lasci le labbra screpolate, il miglior alleato è la maschera notte labbra firmata Laneige. Disponibile in diverse versioni, dalla dolce vaniglia al goloso mango, questo prodotto agisce come un balsamo addolcente, che avvolge le labbra per un’idratazione ottimale. Durante il sonno, potenti antiossidanti nutrono e rigenerano le labbra secche, mentre i minerali e l’acido ialuronico lasciano le labbra lisce, morbide e nutrite in profondità. Per mantenere l’idratazione lungo tutta la giornata, non c’è nulla di meglio di un lip oil per dare quel tocco di colore naturale.

Anche la skincare, quando si è in viaggio, si riduce a pochi prodotti essenziali. Come il duo Innisfree ai fiori di ciliegio, formato da gel detergente e lozione tonica illuminante. Il primo pulisce la pelle rimuovendo le impurità e la rivitalizza mentre l’estratto di foglie di fiori di ciliegio illumina la pelle e riequilibra la carnagione, la seconda si prende cura delle pelli spente e prive di luminosità, restituendo loro elasticità e splendore, anche grazie alla Benina naturale della barbabietola che fornisce una forte dose di idratazione.

Per prevenire la comparsa di rossori o imperfezioni cutanee, preservando l’idratazione della pelle, il Soothing Serum di Audrer, la nuova linea beauty ideata da Giulia de Lellis, è un perfetto alleato. Questo siero viso con niacinamide e zinco dalle straordinarie azioni sebo-regolarizzanti e lenitive, preserva l’idratazione della pelle e uniforma l’incarnato. I principi attivi aiutano inoltre a proteggere e rinforzare la barriera cutanea.

La spazzola corpo high-tech esfoliante e massaggiante di Foreo è perfetta da usare sotto la doccia per donarsi attimi di puro relax anche in barca. LUNA 4 Body è una spazzola sonica massaggiante per il corpo che attraverso otto intensità di pulsazioni T-Sonic - regolabili manualmente - rimuove fino al 99,5% di impurità e cellule morte, contrastando l’insorgenza dei peli incarniti e migliorando l'assorbimento delle lozioni per il corpo. Ideale da accompagnare alla linea firmata Rituals, The Rituals of Sakura che si compone di una schiuma gel detergente, una crema e un profumo da utilizzare su corpo e capelli, per avere sempre con sé la fragranza delicate e meravigliosamente rilassante dei fiori di ciliegio.